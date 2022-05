Cosenza, si blocca la vertenza della Clinica “Santa Lucia”. Riprenderà le attività

fumata bianca sulla vertenza che riguarda le attività della clinica oculistica di Cosenza Santa Lucia. Dopo il riaccreditamento della struttura, che ne è valsa anche la reimmissione nel servizio sanitario nazionale, ratificata dal presidente della Regione Calabria e commissario ad Acta alla sanità Roberto Occhiuto, i dipendenti con la governace erano r delle prestazioni. COSENZA – Sembra finalmente arrivare la. Dopo ilche ne è valsa anche la reimmissione nel servizio sanitario nazionale, ratificata dal presidente della Regione Calabria e commissario ad Acta alla sanità Roberto Occhiuto, i dipendenti con la governace erano r itornati a protestare una settimana fa davanti l’Asp di Cosenza per il riconoscimento

Poco fa il direttore amministrativo della struttura, dottor Mario Cipolla, ha dato notizia che verrà inviato un provvedimento agli uffici preposti per far riprendere le attività riconoscendo il pregresso. “Oggi alle 15:15 – ha scritto Cipolla – il Commissario Graziano ha emanato un provvedimento con il quale ci permette di riprendere le nostre legittime attività sanitarie”. Cipolla ha ringraziato i sindacati e quanti si sono battuti per la difesa dei diritti dei lavoratori e di una struttura che è un eccellenza dell’oculista calabrese ed è accreditata dal 1950.