COSENZA – Torna nella città dei Bruzi sabato 28 maggio dalle ore 16.30, l’ottava edizione della manifestazione “Tremenda Day”, organizzata dalla Fondazione Exodus con i Centri Giovanili Don Mazzi, in partenariato con il Comune di Cosenza. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, lungo corso Mazzini, da Via Arabia a Piazza Municipio e coinvolgerà associazioni, enti di promozione, Federazioni del territorio (sportive e del volontariato, culturali e ambientali). L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sala di rappresentanza di Sport e Salute a Cosenza, in Piazza Giacomo Matteotti.

L’obiettivo è lavorare insieme nell’ottica di creare una comunità educante. La macchina organizzativa, diretta da Exodus Cosenza, guidata della Responsabile Deborah Granata, ha riacceso i motori dopo due anni di stop causa pandemia. Tremenda Day rientra nel Progetto “Donmilani2: Ragazzi Fuoriserie”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

“Tremenda Day è diventato un appuntamento atteso per i cittadini cosentini – afferma Deborah Granata – Le passate edizioni hanno infatti riscontrato un grande successo di pubblico e anche quest’anno per i ragazzi, i giovani e le famiglie un’opportunità sarà per vivere una giornata insieme e per tutte le associazioni del territorio un’occasione per farsi conoscere, “fare squadra”, fare rete“.

Alle ore 18.00 si svolgerà la cerimonia istituzionale di apertura, a cui prenderanno parte: Don Antonio Mazzi Presidente di Fondazione Exodus, Giuseppina Princi, Vice Presidente della Giunta regionale, Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza, Francesco Caruso, Sindaco di Cosenza, Deborah Granata, la Responsabile del Centro Exodus Cosenza e Organizzatrice dell’ Evento, Giovanni Mazzi, Presidente nazionale del Centri Giovanili di Don Mazzi, Antonello Scagliola, il Presidente Regionale del CIP, Pino Abate, il Coordinatore attività sportive Exodus, “La Medici Cosenza Calcio FC”, società sportiva dilettantistica fondata negli anni ‘90 da un gruppo di medici animati dalla passione per il gioco del calcio, ma soprattutto uniti, dal desiderio comune di trasformare questa passione in un veicolo di utilità sociale attraverso l’organizzazione di tornei e di partite con raccolta di fondi da devolvere a scopo di beneficienza e solidarietà, accompagnati dal presidente Antonio Caputo. e i rappresentanti delle altre istituzioni pubbliche, delle Federazioni Sportive e Associazioni Culturali e del Volontariato del territorio. Testimonial dell’evento, l’attore Costantino Comito.

La manifestazione sarà presentata dal giornalista Francesco Straticò e trasmessa in diretta radio su Rlb Radioattiva.

Il programma della giornata tra musica, sport, teatro, arte e volontariato

L’apertura dell’evento sarà animata dalla band Ufficiale di Exodus, la “Exodus Revolution”, guidata da Roberto Chiappetta con la splendida voce di Maria Granata. Ci allieterà con la sua voce la cantante Francesca Giordano dell’ Associazione Studio Harmonic di Cosenza. Si esibirà inoltre il gruppo musicale “Reverse Waves”(pop internazionale).

Sorpresa di questa edizione sarà la partecipazione del vulcanico Antonio Fortino Carlo, bimbo di sette anni, vincitore della prima edizione di All Together Now Kids, andato in onda su Canale 5 a dicembre 2021 e dello Zecchino d’Oro web nel 2019. Chiuderà la Kermesse, con il concerto “tremendo”, la Roadhouse Band, composta da circa 20 musicisti, capeggiati da Marco Valente, con musica Rock Blues.

Gli atleti di oltre trenta discipline sportive

Lo sport sarà ancora una volta motore pulsante dell’evento, tra le quali: Tennis – Padel – Squash – Tennis tavolo – Ginnastica Artistica e ritmica – Judo – Golf – Arrampicata Sportiva, discipline paralimpiche, ciclismo, Basket – Calcio – Volley – Pattinaggio – Krossfit- MMA-Cross Training – Danza – atletica leggera -kick boxing – box popolare – Karate- Tai CI, Yoga – baseball – pesistica – equitazione e tante altre. Su via Arabia, a fare da cornice alle sue fontane, l’esposizione delle Opere di artisti Calabresi, coordinati dalla pittrice Rita Mantuano, in un’atmosfera elegante e suggestiva.

Animeranno la giornata gli spettacoli teatrali dell’Associazione “Pagliassi.it”, gli artisti di strada e cabarettisti che coinvolgeranno bambini e adulti. Grandi protagonisti dell’evento i volontari delle associazioni del territorio. Presenti anche delegazioni di studenti di diversi Istituti Scolastici della Provincia di Cosenza, partner dei progetti educativi Exodus e i ragazzi ospiti della Casa Exodus di Caccuri.