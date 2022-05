COSENZA – “Sono felice che la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone abbia deciso di individuare la città di Cosenza, unica in Calabria, come tappa del Neet Working Tour che in questi giorni sta attraversando il Paese, e di venire lei stessa a testimoniare il proprio impegno per i più giovani”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle, Anna Laura Orrico.

“L’iniziativa promossa dalla Ministra – dice Orrico – in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale, è una campagna informativa itinerante rivolta ai cosiddetti ‘Neet‘, ovvero i giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non seguono alcuna formazione e che oggi, in Italia, si calcola siano 3 milioni“.

“Un tour – prosegue l’esponente pentastellata – che bussa alla porta dei più giovani per metterli a conoscenza dei progetti e delle opportunità esistenti, per stimolarli attraverso l’ascolto, l’orientamento ed un linguaggio che sappia raggiungere il più efficacemente possibile i casi di disagio e fragilità.Un evento del genere è stato possibile grazie anche alla volontà dell’amministrazione comunale di Cosenza, e del sindaco Franz Caruso, che ha dato immediata disponibilità ad ospitare, i prossimi 17 e 18 maggio, una carovana ricca di sorprese che in Piazza dei Bruzi contemplerà stand informativi, testimonianze, momenti di approfondimento e discussione, musica dal vivo. In particolare – conclude Anna Laura Orrico – voglio ringraziare la nostra assessora Veronica Buffone per il lavoro svolto e l’impegno profuso affinché il territorio rispondesse in maniera costruttiva e consapevole all’iniziativa”.