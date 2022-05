Riapertura Tribuna Rao, Caruso incontra Guarascio: “agevolare chi è rimasto fuori”

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ringrazia i commercianti di Via Bertucci che si sono prodigati per rendere più bella ed accogliente la zona: “Ad ognuno di loro rivolgo a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale sentimenti di profonda gratitudine”. Caruso passeggiando per la città, ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto dai commercianti, che si sono dimostrati, ancora una volta, forza propulsiva della comunità.

“Questo comportamento mi emoziona – prosegue il sindaco Franz Caruso – perché dimostra l’afflato verso la città e verso l’amministrazione comunale che non è per nulla scontato. E’ un segno tangibile di vicinanza e sostegno in un momento difficile per il Comune che, per le note difficoltà, non solo economiche, che vive, non riesce ancora a soddisfare appieno tutte le esigenze dei cosentini, anche per via di una criticità oggettiva nella gestione dei servizi che si è, negli anni, incancrenita. Eppure il decoro urbano e la pulizia rappresentano un aspetto cruciale nella nostra azione amministrativa tant’è che ci siamo attivati sin dal nostro insediamento al massimo, grazie anche al lavoro che stanno svolgendo gli assessori De Cicco e Sconosciuto, intervenendo per pulire le strade e mettere in ordine giardini e aiuole, senza tralasciare le zone periferiche, ottenendo già buoni risultati come nel nostro Centro Storico, dove finalmente non si vedono più i cumuli di spazzatura lasciati a marcire per i suoi vicoli”.

“Il decoro urbano rappresenta l’immagine stessa della città che si proietta all’esterno – conclude il primo cittadino -. Rispecchia la qualità sociale della città, ma riguarda anche la responsabilità civile dei cittadini. Ecco perché, prendendo ad esempio quanto fatto dai commercianti di via Bertucci, chiedo a tutti di sostenere l’azione dell’Amministrazione Comunale, che sarà determinata e vigorosa nel proseguire nella sua azione di rilancio della città, ma che ha bisogno della solidarietà della sua comunità. Insieme, amministratori e cittadini, sapremo risollevare le sorti di Cosenza e realizzare la città bella e moderna che vogliamo costruire”.