Città unica, da Cosenza la maggioranza contro Loizzo “le scelte non si impongono”

RENDE (CS) – Anche il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria ha voluto celebrare la 4a Giornata Mondiale delle Donne in Matematica, in ricordo di Maryam Mirzakhani, prima donna ad essere insignita della medaglia Fields (l’equivalente per i matematici del Premio Nobel), scomparsa prematuramente all’età di 40 anni, il 15 luglio 2017 a causa di un cancro al seno diagnosticatole nel 2013. Una settimana dopo all’Università di Teheran tenne una sua commemorazione ufficiale; un anno dopo, su proposta iraniana, il Congresso Internazionale delle Donne Matematiche stabilisce che il 12 maggio, anniversario della sua nascita, sia festeggiato in tutto il mondo come Giorno Mondiale delle Matematiche. L’evento si è svolto nell’Aula Magna alla presenza di numerose scolaresche e tra i vari interventi c’è stato quello del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Le professioni del futuro – ha dichiarato il Ministro Bonetti attraverso un videomessaggio – richiederanno la matematica come linguaggio di base che possiamo definire il nuovo linguaggio come lo è stato l’inglese che ci ha portato nell’era dell’ internazionalizzazione. Oggi, – ha proseguito sempre il Ministro – la matematica è riconosciuta essere la lingua del tempo del futuro e le donne non possono essere escluse da questo processo. Quindi già da adesso le donne devono entrare nella progettazione e far parte di questi processi trasformativi”.