A Cosenza primo evento di rigenerazione urbana e sociale attraverso le arti

COSENZA – Al via il “Maggio nei Musei di Cosenza”, la kermesse culturale di tutte le istituzioni museali cittadine che hanno dato vita ad un unico calendario di eventi al fine di garantire un’offerta varia e rivolta a tutte le tipologie di pubblico, dai più piccoli agli adulti. “L’iniziativa – afferma il sindaco Franz Caruso – riveste una straordinaria valenza perché vede coinvolti tutti i Musei della città di Cosenza afferenti a Enti diversi (Museo dei Brettii e degli Enotri e BoCs Museum per il Comune di Cosenza, Galleria Nazionale per la Direzione Regionale Musei Calabria del MiC, Museo Consentia Itinera per la Fondazione Giuliani, Museo Diocesano per l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e Museo del Fumetto per la Società Cluster) in un’azione di valorizzazione di questi luoghi nevralgici della cultura, indipendentemente dalla proprietà e dalla dimensione, ottimizzando ed arricchendo l’offerta culturale di pregio che vi si produce. Si tratta di una iniziativa sperimentale, in attesa della realizzazione di una identità visiva unica dei Musei della città che sarà oggetto dell’accordo di valorizzazione che si sta preparando e su cui stanno lavorando i direttori delle singole istituzioni culturali insieme alla Consigliera comunale delegata alla Cultura Antonietta Cozza, che ringrazio per l’appassionato impegno a cui stanno dando vita”.

“La collaborazione tra i Musei è un’importante opportunità di qualificazione dell’offerta culturale cittadina – afferma dal canto suo il consigliere Antonietta Cozza – che arricchisce ulteriormente un panorama già di grande fermento in città grazie alle tante proposte che provengono dalle diverse Istituzioni e dalle Associazioni, con le quali il Comune di Cosenza ha un dialogo costante che intende consolidare sempre di più. Il Maggio dei Musei di Cosenza, in particolare, è ricco di proposte, tutte di altissima qualità e prestigio e, sono certa, saranno apprezzate dai cosentini, ma anche dai visitatori dell’intero territorio provinciale”. Si tratta di un ciclo di seminari sull’ambiente e la sostenibilità inaugurato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che vede la partecipazione di esperti e docenti dell’Università della Calabria. Sabato 14 maggio, invece, terrà banco la Notte dei Musei, in cui gli studenti del Liceo Musicale e del Liceo Artistico “Lucrezia della Valle” di Cosenza allieteranno i visitatori con le loro performance artistiche. La Notte dei Musei, giunto alla sua dodicesima edizione, torna dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria.

Si svolge in contemporanea in tutta Europa e vedrà l’apertura straordinaria serale dei Musei, oggi 14 maggio appunto, al costo simbolico di 1 euro. Per l’occasione lo spostamento tra le varie strutture sarà garantito dalle navette dell’Amaco, ma sono previsti anche percorsi alternativi a piedi, alla scoperta delle “vineddre” del Centro storico, come quello che vedrà protagonista il gruppo Facebook “Kiri da Massa”, che accompagnerà i visitatori del Museo dei Brettii e degli Enotri fino alla Galleria Nazionale, dove saranno ospitate performance artistiche e audiovisive, oppure quello con la guida specializzata Claudia Coppola e Ada Roncone nei panni di Diana Lombard e Giovan Battista Picerno nei panni di Martin Mystere e la performance musicale di Federica Greco che dal Duomo, passando per il Museo Diocesano, arriverà all’ex monastero di S. Chiara e al Museo del Fumetto, dove alle 21 saranno aperte mostre e attività in omaggio a Frida Kahlo. Il 18 maggio si terrà, inoltre, l’ International Museum Day 2022, il cui tema scelto quest’anno è “Il potere dei Musei”. Le attività proseguiranno anche nei giorni successivi e per l’intero mese.