Abatemarco: riduzione della fornitura idrica a Cosenza

RENDE (CS) – “Dammi i soldi altrimenti finisce male”. Con questa frase è stato minacciato un giovane studente dell’Unical mentre si recava in ateneo. Il ragazzo riporta e segnala anche alle autorità che il malvivente ha tatuaggi sulle braccia e l’accento cosentino. I soldi servivano al malfattore – racconta lo studente – per comprare un biglietto per raggiungere poi Diamante: “guarda che io sono schizofrenico, non mi controllo, quindi te lo chiedo per l’ultima volta, mi riesci a procurare questi 4€ per il treno?”.

Purtroppo non è l’unico caso che, nelle ultime ore, si sta registrando. Un altro studente ci racconta due circostanze in cui si è spiacevolmente imbattuto nei soggetti e anche in questo caso, il giovane, riconosce l’intercalare cosentino. Nella prima occasione era in compagnia di una collega, la prima ad essere “adescata” dai malviventi mentre la seconda volte il giovane è stato avvicinato e minacciato per soldi con un coltello, il tutto in pieno giorno. Al diniego di cedere alla richiesta di denaro i soggetti hanno seguito, con aria minacciosa, lo studente fino al domicilio di un’amica. Addirittura, pare che in alcune occasione siano entrati anche negli androni dei palazzi per minacciare chi esce di casa. Le zone segnalate dagli studenti sono: Via Marconi, Girasoli, Grimoli, Torricelli.

I carabinieri di Rende, diretti dal Comandante Mariachiara Soldano, si sono, dalle prime segnalazioni ricevute e da una denuncia presentata formalmente, attivati per identificare i soggetti. L’invito del Comandante agli studenti è che se dovessero imbattersi in situazioni di pericolo possono rivolgersi ai militari dell’arma di Rende o contattare tempestivamente il 112.