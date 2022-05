Processo Bergamini, furono ascoltate 51 persone tra cui anche Padre Fedele

RENDE – Incivili, ecovandali, maleducati o zozzoni. Ci sono diverse definizioni per chi continua ad usare le strade come cassonetti dei rifiuti, nonostante un servizio di raccolta differenziata funzionante e la presenza sul territorio di Rende, di numerose PEZ, postazione ecologiche zonali, nelle quali conferire i rifiuti differenziati. Eppure nelle aree periferiche qualcuno si ostina ad abbandonare per strada la propria spazzatura, lasciando sacchetti sparsi qua e là. Le immagini si riferiscono alla zona tra via Portogallo e contrada San Pietro, ai piedi del centro storico, dove ogni giorno si conta un nuovo sacchetto abbandonato.

A seguito di ripetute segnalazioni su abbandoni, purtroppo gli incivili continuano a lasciare la loro spazzatura per strada senza vergogna e rispetto, mettendo a rischio anche la transitabilità delle strade interessate, favoriti dal buio della notte e dalla mancanza di controlli.

Grandi sacchi neri lasciati a terra nelle aree verdi con materiale indifferenziato, ma anche sanitari, pezzi di elettrodomestici e materiale edile di risulta. Qualcuno che abita in zona, pare abbia anche segnalato i presunti responsabili indicando targa e veicolo e gli incivili avrebbero le ore contate. Forse sarebbe il caso però, che il Comune verifichi le posizioni dei residenti relative al contratto per il servizio rifiuti.

“Ogni giorno viene lasciato per strada un sacchetto di spazzatura e noi con le auto dobbiamo fare zig zag – racconta un residente – rischiando anche incidenti visto che le strade sono strette e di notte non illuminate. E’ avvilente pagare un servizio rifiuti e poi vivere in una zona dove è sempre sporco e pieno di spazzatura per strada. Con maggiori controlli e pulizia delle aree verdi – conclude – e l’utilizzo di fototrappole forse sarebbe possibile scoraggiare chi continua nel 2022 a comportarsi incivilmente”.