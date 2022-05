COSENZA – “L’abbandono degli spazi pubblici e delle aree verdi urbane, il degrado del territorio e la carenza di servizi sono il segno del progressivo indebolimento della vita democratica e delle istituzioni pubbliche. Sin dal suo insediamento la Commissione consiliare verde pubblico, servizi al cittadino, quartieri, frazioni e sicurezza ha promosso l’adozione dei patti di collaborazione, strumento concreto e fondamentale di democrazia”. Lo scrive in una nota la Presidente della Commissione verde, Alessandra Bresciani.

I patti di collaborazione arrivano anche a Cosenza

“Dopo mesi di intenso e costante lavoro all’interno dell’amministrazione comunale, – prosegue Bresciani – grazie all’approvazione in giunta con Deliberazione n. 47 del 22/04/2022 , anche Cosenza può annoverarsi tra le città che possono utilizzare questo prezioso strumento, flessibile e contemporaneo. I patti di collaborazione costituiscono la cornice legale per pratiche sociali informali e permettono agli abitanti di un quartiere di riqualificare giardini e parchi, realizzare il nuovo arredo pubblico di una piazza, recuperare beni culturali abbandonati, organizzare eventi e progettare servizi pubblici per tutti. Dall’approvazione nel 2018 del Regolamento dei Beni Comuni da parte dalla precedente amministrazione, non erano stati mossi ulteriori passi per istituire lo strumento attuativo dell’amministrazione condivisa dei beni comuni.

L’amministrazione comunale di Cosenza apre così la strada a nuove opportunità, garantendo ai cittadini un ruolo da protagonisti nell’agire per l’interesse generale e nel promuovere soluzioni nell’interesse di tutti.

La scommessa dei patti di collaborazione è ambiziosa: fare insieme per progettare azioni innovative per la cura dei beni comuni. I cittadini mettono a disposizione competenze, idee ed esperienze, non per sostituirsi all’amministrazione, ma per realizzare un esempio compiuto di democrazia. I cittadini attivi potranno scaricare il modulo che sarà messo sulla pagina del Comune e proporre collaborazioni. Le collaborazioni saranno mappate per rendere ancor più partecipata ogni singola cooprogettazione.

Infine la presidente Bresciani conclude auspicando “che le energie profuse per raggiungere questo importante traguardo conducano anche a Cosenza a un utilizzo dei patti di collaborazione che diventi pratica quotidiana“.