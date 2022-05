COSENZA – Una manifestazione voluta dagli amici, alla presenza dei genitori e di altri familiari per ricordare il giovane Giampiero Tarasi, che la sera dell’8 marzo 2021 si schiantò con la sua moto, contro le barriere new jersey posizionate a seguito di una frana su corso Vittorio Emanuele nella zona di Portapiana. Una tragedia per molti annunciata, perché quella interruzione non era segnalata, con un processo in corso per stabilire i responsabili.

La scelta del giorno della manifestazione, che ha visto anche la partecipazione della Terra di Piero, è stata quella di ieri 6 maggio e non è stata casuale, perché è la data in cui Giampiero avrebbe dovuto festeggiare il suo 34° compleanno, come anche il luogo dove lo scorso anno è stato piantato un ulivo in suo ricordo: “L’Albero Giampiero“.

Numerosi e carichi di emozione sono stati gli interventi di amici e conoscenti che si sono alternati ieri, per ricordare Giampiero. Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche Giuseppe Guccione, presidente della fondazione “Luigi Guccione” che si occupa della difesa dei diritti degli utenti più fragili e delle vittime della strada ed in rappresentanza dell’amministrazione comunale, i consiglieri comunali Francesco Alimena e Chiara Penna.

“Anche quest’oggi, vogliamo ricordare Giampiero – ha affermato una sua amica – perché crediamo fortemente nella memoria, perché attraverso essa Giampiero continua a vivere con noi. Abbiamo fortemente voluto questo momento, sia per ricordarlo che per chiedere giustizia. Noi – ha concluso – non ci dimenticheremo mai di lui e di quello che ci ha insegnato”.