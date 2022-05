Cosenza, parte la disinfestazione sul territorio: ecco le strade interessate

COSENZA – “Quest’anno le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione in tutta la città inizieranno con largo anticipo, senza bisogno di attendere le sollecitazioni dei cittadini. Vogliamo, così, dare un segnale di doverosa attenzione nei confronti della cittadinanza con l’obiettivo di mettere in campo ogni intervento necessario a tutelare il decoro e la pulizia della città”.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Franz Caruso e dall’Assessore alla manutenzione Francesco De Cicco che hanno dato mandato al dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano, Giovanni Ramundo, di stilare il calendario degli interventi che inizieranno da lunedì 9 maggio.

In particolare, gli interventi di disinfestazione contro gli insetti alati, su tutto il territorio cittadino, inizieranno dalle ore 24,00 di lunedì 9 maggio fino, presumibilmente, alle ore 6:00 del giorno successivo, in tutta la zona nord della città: via Bosco de Nicola, viale Sergio Cosmai, Viale Giovanni e Francesca Falcone, viale Paolo Borsellino, via Cesare Gabriele, via Libero Grassi, via Pietro Nenni, viale Giacomo Mancini, via Popilia, via Panebianco, Via dei Mille, Rione S. Vito, Via degli Stadi, Piazza Zumbini, Piazza Europa, Contrada Serra Spiga, ecc;

Gli interventi di disinfestazione proseguiranno anche dalle ore 24:00 di martedì 10 maggio, fino, presumibilmente, alle ore 06:00 del giorno successivo, in tutta la zona centro della città: viale della Repubblica, Via Riccardo Misasi, viale degli Alimena, via Montesanto, Piazza Bilotti, via Caloprese, Piazza Loreto, Piazza Europa, Corso Fera, Corso Mazzini, via 24 Maggio, viale Giacomo Mancini, via Popilia, viale Trieste, ecc;

Dalle ore 24:00 di mercoledì 11 maggio e fino, presumibilmente, alle ore 06:00 del giorno successivo, gli interventi di disinfestazione riguarderanno, invece, tutta la zona sud della città: Centro Storico, Via Lungo Busento Tripoli, via Sertorio Quattromani, via Milelli, via Rivocati, Corso Umberto, Piazza dei Bruzi, Piazza Riforma, via Antonio Monaco, Via Franco Corsonello, ecc) e tutte le FRAZIONI (Donnici Inferiore, Donnici Superiore, S. Ippolito, Borgo Partenope, Contrada Fiego, Contrada Guarassano, Contrada Ciomma, Contrada Venneri, Contrada Vallone di Rovella, ecc.

Il settore Ambiente e Decoro Urbano di Palazzo dei Bruzi raccomanda, durante le operazioni di disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre e raccogliere eventuali indumenti e stendi per almeno un’ora dopo il trattamento, di tenere in casa gli animali domestici, di parcheggiare in modo corretto le automobili, al fine di non creare intralcio ai mezzi che operano durante la disinfestazione e di tenere chiusi tutti gli esercizi commerciali aperti al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie ecc.).

Si comunica, inoltre, che nelle ore diurne di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 maggio, si procederà anche agli interventi di derattizzazione, attraverso l’utilizzo di idonei box ad esca con relativo adesivo di riconoscimento, opportunamente collocati su tutto il territorio comunale. Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione proseguiranno anche nei prossimi mesi, fino a settembre.