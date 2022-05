Gestire i beni comuni urbani, a Cosenza si può. Ok al patto tra cittadini e Comune

COSENZA – “Avvocato di strada servizio indispensabile per i meno fortunati”. Così Il sindaco, Franz Caruso, ha partecipato all’inaugurazione, nella nuova sede de “La Terra di Piero”, della onlus “Avvocato di Strada” di Cosenza, battezzando iniziativa di solidarietà e di vicinanza rivolta a chi è meno fortunato di altri. “Le associazioni di volontariato – ha affermato il primo cittadino di Cosenza – sono un patrimonio inestimabile della città. E’ un mondo meraviglioso ed emozionante, che ho imparato a conoscere di più e meglio nella mia funzione di Sindaco, a cui guardo con orgoglio e fierezza. Grazie al volontariato, all’umanità che si trova e di cui si ha prova in queste associazioni, tanti problemi vengono affrontati, tanto dolore viene lenito, tanto disagio viene alleviato. Noi siamo un Comune in dissesto da tutti i punti di vista, non solo economico e finanziario, ma abbiamo una grande ricchezza che è appunto questo universo solidale, che scopro e riscopro quotidianamente in tutti i settori della nostra città, anche in singoli cittadini che spesso si offrono spontaneamente per dare una mano a chi è rimasto indietro.

Avvocato di strada “battaglia per il diritto di residenza ai senza tetto”

Tale preziosissimo patrimonio oggi si arricchisce di questa ulteriore presenza solidaristica degli avvocati di strada che offriranno un servizio indispensabile, qual è la tutela legale. Una funzione che deve essere garantita e riconosciuta a tutti, anche a chi non ha fissa dimora, a chi non ha un domicilio o una residenza. In questo contesto sono a fianco di “Avvocato di Strada” anche nella battaglia legislativa volta a riconoscere il diritto di residenza a tutte le persone senza fissa dimora, in modo da poter assicurare loro il medico di base, i documenti e tuta una serie di diritti legati alla cittadinanza.

“Reputo l’apertura della sede di “Avvocato di Strada” a Cosenza – ha concluso il sindaco Franz Caruso – una iniziativa fondamentale ed importantissima di cui ringrazio uno ad uno tutti i colleghi professionisti che vi hanno aderito, insieme all’avv. Antonio Mumolo che ha ideato questo servizio realizzando la prima sede di “Avvocato di strada” a Bologna, per estenderla in tante altre città italiane. Con l’occasione rinnovo i miei sentimenti di gratitudine, da cittadino prima che da sindaco, a tutto il mondo del volontariato a cui assicuro vicinanza personale ed istituzionale”.