Montalto: presidio a Villa Sorriso, si va verso il licenziamento di 9 dipendenti

COSENZA – Sarà mostrato domani in anteprima, il trailer del telefilm fantascientifico Columns, interamente girato in Calabria, tra Rende e Cosenza e saranno comunicate novità e anticipazioni sulla nuova stagione. Il regista Gustavo Garrafa inoltre, comunicherà l’elenco delle emittenti televisive regionali e nazionali che, dopo gli ottimi ascolti registrati dalle precedenti stagioni, hanno riconfermato la volontà di supportare la serie con la messa in onda sui loro canali.

La trama di questa stagione conclusiva ruota attorno alla comparsa di strane e misteriose colonne aliene nei cieli di mezzo mondo. Il tema principale è ancora l‘amore, sentimento che trascina umani e non umani a compiere azioni impensabili. Nel cast della terza stagione, oltre al consolidato gruppo composto da Caroline Falsetti, Fabrizio Carpino, Celia Cassano, Ivan De Bartolo, Lorena Garrafa e Mario Garofalo, spiccano nuovamente come guest anche l’attrice Larissa Volpentesta, volto noto di Rai-Fiction e Gionatan Giannotti, conosciuto anche per la sua partecipazione come tronista al programma Uomini & Donne. Rlb Radioattiva è la radio partner della serie televisiva.