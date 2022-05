Cosenza, da oggi attivo lo sportello per i cittadini ucraini fuggiti dalla guerra

DONNICI (CS) – Dopo due anni di “stop forzato” causato dalla “pandemia”, ritornano nella Comunità Parrocchiale di Donnici i tradizionali festeggiamenti in onore del Patrono, San Michele Arcangelo che vedono, ogni anno, la partecipazione di centinaia di fedeli provenienti anche da tutti i comuni dell’hinterland.

Quest’anno gli stessi assumeranno particolare solennità per l’arrivo, dal 5 all’8 maggio, della Statua e della Spada di San Michele Arcangelo provenienti dalla Basilica di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, considerato uno dei principali luoghi di culto nel quale sono avvenute ben quattro Apparizioni del Santo. In particolare, la Spada è quella impugnata dalla imponente ed inamovibile statua di San Michele Arcangelo, esposta sull’altare maggiore della rinomata Basilica e la stessa viene portata in peregrinatio, dai Padri dell’Ordine dei Micheliti, custodi del luogo di culto, solo in poche e selezionate occasioni.

Il Parroco Don Santo Borrelli ha definito la Spada di San Michele Arcangelo “l’unica Spada che porta la pace e vince il male” ed è pertanto convinto come tale evento sia “un dono che per noi si trasformerà in una grande occasione di grazia” e, pertanto ha programmato unitamente alla Confraternita di Donnici, dedicata proprio a San Michele Arcangelo, una serie di eventi che coinvolgeranno tutte le categorie di persone.

La Statua e la Spada saranno accolti alle ore 17 del 05 maggio nei pressi della Santa Croce posta all’inizio del centro abitato da dove, poi, partirà un corteo verso la Chiesa Parrocchiale. La mattina del 6 maggio sarà riservata agli alunni delle scuole locali dove gli oggetti di culto saranno portati mentre nel pomeriggio, alle ore 18,30, nella Chiesa Parrocchiale sarà ricordato il patrocinio di San Michele Arcangelo alla Polizia di Stato con una solenne concelebrazione eucaristica alla quale parteciperà il Cappellano Provinciale del Corpo, Don Piermaria Del Vecchio e che si concluderà con la lettura, da parte di un appartenente alla Polizia di Stato, della preghiera a San Michele Arcangelo. Nella mattinata del 7 maggio, poi il pensiero sarà rivolto ai defunti con la visita al locale cimitero ed a seguire la visita, con la Spada, agli ospiti della clinica “Villa Verde”, mentre il pomeriggio verrà riservato agli sportivi ed ai ragazzi dell’Azione Cattolica, presso il campo sportivo di Donnici, sempre con la presenza della Statua e della Spada, con un momento anche di convivialità e sport organizzato anche con la collaborazione della Polisportiva dedicata proprio a San Michele Arcangelo nata, nel 2018, all’interno della Parrocchia.

L’8 maggio, giorno della Festa, alle ore 16,30 la statua di San Michele Arcangelo e la Spada saranno portati in processione per le vie di Donnici e al termine, in Piazza Mons. Bilotto, S.E. Francescantonio Nolè, Arcivescovo di Cosenza e Bisignano, presiederà la Celebrazione Eucaristica che si concluderà con la consacrazione di tutti i fedeli a San Michele Arcangelo. Il monito, sempre secondo Don Santo, è quello che tali eventi siano un segno del progetto di speranza di Dio pensato per noi e, quindi, una memoria per farci restare, nel presente, costruttori di pace e nel futuro tenaci e rinnovati viandanti di Dio sulla via della pace.