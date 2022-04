“Aspiriamo a portare la presenza della Lega in tutti i comuni, nella provincia calabrese più vasta quale quella di Cosenza”. E’ l’obiettivo del nuovo coordinatore provinciale della Lega, Arnaldo Golletti, militante politico di destra negli anni ’70 e ’80, che ritorna nella politica attiva, con il compito di rilanciare il partito di Matteo Salvini nella provincia di Cosenza. Il nuovo coordinatore provinciale, Arnaldo Golletti è stato presentato, nel corso di un incontro, svoltosi per l’appunto a Cosenza, alla presenza dei quadri dirigenti regionali leghisti e di numerosi iscritti insieme a Davide Bruno, ex consigliere comunale bruzio che coordinerà il partito nella città di Cosenza. “Un partito che si sta già strutturando- ha affermato il capogruppo alla Regione Calabria, Simona Loizzo, -per non farsi trovare impreparato alle prossime sfide, le imminenti elezioni amministrative che si svolgeranno in numerosi comuni e alle elezioni politiche del prossimo 2023″, definendo quelle di Arnaldo Golletti e Davide Bruno, due figure di altissimo profilo.