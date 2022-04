Cosenza, nuovo ospedale l’opposizione contro Caruso: “scelta Vaglio Lise senza alcun senso”

COSENZA – Cosenza e la Calabria sono nel mio cuore e sono certo che la Lega sarà sempre più protagonista. Lo ha detto in collegamento Matteo Salvini alla presentazione degli organismi di partito oggi a Cosenza. Sono con voi – ha detto Salvini – nella risoluzione dei problemi della gente. Gli altri pensano al ddl Zan o allo ius soli, noi pensiamo al caro bollette.

Vogliamo rafforzare il partito e il centrodestra guardando ai bisogni della gente e avendo come bussola l’idea della partecipazione. Così Davide Bruno, neo coordinatore cittadino, e Arnaldo Golletti, coordinatore provinciale. Si eleggeranno 24 sindaci e 300 consiglieri comunali – è stato detto – alle amministrative di giugno e la Lega vorrà essere presente in ogni singolo comune. La nostra missione – ha detto Golletti – é quella di fare politica, dando un senso a questa parola. Abbiamo fatto voto di povertà quando da ragazzi abbiamo deciso di fare politica – ha detto Golletti – e non vogliamo fare propagandismo. Faremo un manifesto delle idee – ha aggiunto Golletti – per rispondere ai tanti che hanno fiducia nella Lega Salvini. Abbiamo in mente di realizzare un forum degli enti locali – ha concluso Golletti – per riunire le esperienze dei consiglieri comunali, guardando anche a chi non è legato a nessun partito politico. Vorremmo un ministro calabrese nel prossimo governo – ha concluso Golletti – e auspichiamo che possa essere alla coesione

Domenico Furgiuele, deputato, e Fausto De Angelis, senatore, hanno sottolineato la necessità di continuare il lavoro iniziato da Matteo Salvini.

Giacomo Saccomanno, segretario regionale, ha spronato i militanti e gli iscritti ad essere i protagonisti principali della Lega.

Un concetto ribadito da Tilde Minasi, assessore regionale ai servizi sociali, e da Nino Spirli, già presidente della Regione.

Chiudendo i lavori Simona Loizzo, capogruppo regionale, ha parlato dell’entusiasmo che si registra ogni giorno tra Cosenza e la sua provincia. Stiamo lavorando per la grande città unica Cosenza Rende – ha detto Loizzo – ma non dimentichiamo il resto di una provincia così importante. Lavoriamo all’interno del consiglio regionale per ascoltare realmente ciò che i corpi intermedi chiedono – ha aggiunto Loizzo – e lo facciamo rispettando i ruoli di partito e quelli istituzionali. La mia città – ha detto Loizzo – e la mia provincia hanno una tradizione di nobiltà e di avanguardismo che non può essere dispersa. Cosenza, come ha detto Salvini – ha concluso Simona Loizzo – può e deve essere un modello di governo per tutto il Paese, sposando la sua tradizione alla voglia di rinnovamento

Registriamo l’adesione del consigliere comunale di Cosenza Michaelangelo Spataro – ha detto Loizzo – e questo è un motivo di soddisfazione.

Non vogliamo assistenzialismo ma chiediamo autonomia e capacità di spesa e di coesione. La Lega che vedo – ha concluso Simona Loizzo – è come la canzone di Jovanotti che guarda al mediterranea e al soffio del vento di rinnovamento.