Droga servita al bar. I carabinieri di Rende arrestano il titolare

COSENZA – Verrà riaperta oggi Via Cattaneo, dopo che una importante rottura alla condotta idrica ne ha determinato, nei giorni scorsi, la necessaria chiusura.

In questi giorni più volte l’Amministrazione Comunale ha interloquito costantemente con gli uffici competenti e la ditta incaricata, affinché i lavori potessero essere svolti velocemente, prima possibile, senza trascurarne assolutamente la regolare esecuzione. Tant’è che è stata effettuata la sostituzione della condotta nell’intero tratto interessato, in modo da evitare ulteriori e successivi guasti.

Le operazioni non sono risultate assolutamente agevoli. Prima per l’individuazione della tubatura interessata alla rottura e poi perché la stessa era in una profondità importante, – scrive in una nota del Comune di Cosenza – tale da richiedere un lavoro faticoso che è proseguito anche in orario notturno, per consentire l’erogazione immediata dell’acqua nelle abitazioni, oltre che per restituire il prima possibile alla fruibilità dei cittadini un tratto viario importante per la circolazione stradale.

Questa mattina, con soddisfazione, il sindaco, Franz Caruso, l’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, e l’assessore alla manutenzione Francesco De Cicco, recatiisi sul posto per un sopralluogo, hanno verificato che la ditta incaricata, dopo aver compiuto un lavoro rilevante sta ora procedendo alla sistemazione del manto stradale con la necessaria bitumatura. Si procederà nelle prossime ore alla pulizia straordinaria ed al lavaggio dell’intera strada per eliminare ogni traccia di fango, così da riaprirla in sicurezza.

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso soddisfazione per la celerità dell’intervento, ringraziando tutti coloro, a partire dai Vigili del Fuoco, primi ad intervenire sul posto, che non si sono risparmiati nei giorni passati ed in queste ore per completare celermente il lavoro e dare risposte immediate ai cosentini.