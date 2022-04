Un attore cosentino nella serie di Amazon che racconta la ‘ndrangheta

COSENZA – È di origine cosentina Carmelo Giordano, uno degli interpreti di Bang Bang Baby, la prima fiction interamente italiana di Amazon Original, prodotta in collaborazione con The Apartment e WildSide, entrambe parte del gruppo Fremantle. La serie, i cui primi 5 episodi sono disponibili da oggi su Amazon Prime Video, è una crime story ambientata alla fine degli anni 80 ideata da Andrea Di Stefano, ispirata alla storia vera di Marisa Merico, figlia di un’ex boss della ‘ndrangheta che, dopo l’arresto del padre, prende in mano le redini del clan familiare.

“Bang Bang Baby”, una storia di ‘ndrangheta

Una fiction dal respiro internazionale, girata in pieno lockdown seguendo rigidissimi protocolli, e oggi distribuita in 240 paesi dopo la presentazione in anteprima mondiale dei primi due episodi a Roma il 21 aprile. Bang Bang Baby racconta la storia di Alice Giammatteo – interpretata da Arianna Becheroni – un’adolescente che dopo aver scoperto che il padre (Adriano Giannini) non è morto come le avevano fatto credere, ma si trova in realtà in carcere, a Milano, entra a far parte del mondo criminale per conquistare l’amore paterno. Da ragazzina timida e insicura, si ritrova ad essere il membro più giovane di un’organizzazione mafiosa, uno storico clan della ‘ndrangheta calabrese trasferitosi a Milano per fare affari con i politici corrotti, capeggiato dalla temibile nonna Lina (Donna Romano). Per farcela, Alice utilizzerà la sua immaginazione, influenzata dalla musica, dalla TV e dalla cultura pop del suo tempo.

Chi è Carmelo Giordano, Nitto Barone in “Bang Bang Baby”

Carmelo Giordano nasce a Cosenza il 1° agosto 1953. Attore di cinema e teatro, incontra il mondo cinematografico quasi casualmente: “Il cinema si è accorto di me quasi per caso nel 2010 – racconta l’attore – avevo accompagnato un amico, sprovvisto di auto, a Castrovillari per un casting. Mentre aspettavo è uscita dalla sala casting Laura De Strobel, che si occupava di quel progetto, e mi ha invitato ad entrare. Lì ho conosciuto Alice Rohrwacher e il cinema: sono stato scelto, infatti, per interpretare Ignazio, tuttofare al fianco di Salvatore Cantalupo in Corpo Celeste”. Un personaggio ironico, un criminale per certi versi romantico, da tempo innamorato di Lina, “nonna eroina” della quale diventa collaboratore ritrovandosi coinvolto in svariate vicende che lo vedranno protagonista per sette delle dieci puntate della fiction.