Rende: molestate e palpeggiate, 33enne arrestato per violenza sessuale

RENDE – Sono tre al momento, le vittime accertate dalle indagini che sono ancora in corso per comprendere se il numero sia superiore. A commettere la lunga scia di violenze sessuali un uomo di 33 anni, rintracciato ed incastrato dai militari di Rende. Le indagini sono partite dalle denunce presentate a metà marzo da tre donne, vittime di violenza sessuale: due aggredite mentre facevano rientro nella propria abitazione e una mentre camminava per strada. L’uomo era solito appostarsi nelle ore serali alla ricerca di donne sole, che poi seguiva al fine di soddisfare le sue pulsioni sessuali.

La zona universitaria tra i luoghi prescelti

In una circostanza il 33enne è riuscito ad introdursi nel condominio ed a bloccare le porte dell’ascensore dove si trovava la vittima, impedendole di salire, ma la donna era riuscita a svincolarsi e fuggire lungo la rampa di scale, inseguita dal suo aggressore. Durante il breve inseguimento però, è inciamapta e caduta sui gradini. Lui l’ha raggiunta e bloccata. Poi onendosi sopra di lei avrebeb iniziato a toccarla partendo dal ginocchio. Solo nel momento in cui la donna è riuscita ad utilizzare il telefono cellulare per chiedere aiuto, l’uomo si è alzato di scatto ed è fuggito.

In un’altra circostanza invece, incontrata la vittima per strada, ha tentato di impedirle il passaggio e si è abbassato la cerniera dei pantaloni iniziando a masturbarsi e a toccare le parti intime della donna che, mossa da un forte stato di paura e timore, ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto, mettendolo in fuga.

Le attività investigative intraprese dai militari della Stazione di Rende in collaborazione anche con i carabinieri di Lattarico, hanno consentito di ricostruire i tre episodi e di ricollegarli allo stesso autore, identificandolo inequivocabilmente, anche a seguito dell’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcune abitazioni attigue ai luoghi in cui si sono verificati gli episodi di aggressione sessuale, risultate perfettamente sovrapponibili alle descrizioni fornite dalle donne vittime delle violenze. Donne che, oltre ai preziosi contributi forniti agli investigatori, hanno avuto la forza ed il coraggio di denunciare.