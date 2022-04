Montalto Uffugo: maestra denuncia le violenze sulla madre di un’alunna

COSENZA – “Tutto cambia perché nulla cambi. Che via Roma riapra al traffico veicolare è dato ormai certo e inevitabile. L’ultimazione della bitumazione, iniziata nei giorni scorsi, è stata annunciata dall’assessore alla Mobilità, Viabilità e Trasporti Damiano Covelli, come l’ultimo segmento dei lavori che domani condurrà alla dibattuta e divisiva riapertura”. A sostenerlo è Giuseppina Carricato coordinatrice di Italia Viva Cosenza che incalza: “il tutto con buona pace di tre capisaldi dell’azione politica avanguardista”:

1. Sostenibilità ambientale e mobilità “dolce”, che lasceranno nuovamente il posto all’intensificarsi del traffico.

2. Preventiva analisi di ogni intervento in termini di costi-benefici e progetti di studio mirati che esitino nell’elaborazione di Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano di Mobilità Sostenibile quale insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni complessive della circolazione stradale. E analogo discorso riguarda la preannunciata eliminazione del doppio senso di marcia su Piazza Bilotti.

3. Principi in materia di spesa pubblica, che, prescindendo dal merito di ogni valutazione in termini di compatibilità e ragionevolezza che non compete a questa sede affrontare, imporrebbero qualche riflessione in più sull’opportunità di fare e disfare a seconda del momento, dei desiderata della “pancia” della Città, delle forze politiche al comando.

“Un’opportunità che diviene necessità in un momento storico in cui il Presidente ANCI reclama incessantemente la destinazione di nuove risorse ai Comuni del Paese per evitare di gravare sulle tasche dei cittadini. Sono queste le ragioni del dissenso di Italia Viva rispetto alle attuali scelte dell’Amministrazione comunale in tema di viabilità urbana. Con l’aggiunta di un’ulteriore, in apparenza meno rilevante, nei fatti certamente meno “politica”: alle ore 10:00 di sabato si esulterà con soddisfazione anche per aver privato di uno spazio vitale i bambini alunni di quelle scuole che, con il supporto del loro dirigente, hanno rappresentato l’emblema della protesta civile; quegli stessi bambini che – conclude Carricato – hanno insegnato a tanti di noi adulti la capacità di rivendicare, semplicemente a colpi di carta e penna, a forza di lettere e disegni fissati ai tronchi degli alberi, un loro sacrosanto diritto: la fruizione di qualche centimetro di gioco e svago, mista all’impagabile sensazione di libertà e spensieratezza che, proprio attraverso la salvaguardia di spaziverdi loro destinati, dovrebbero costituire la priorità di ogni Amministrazione e Città del futuro”.