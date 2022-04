COSENZA – Il Comando della Polizia Municipale ha emanato due ordinanze per disciplinare la circolazione e la sosta durante lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe che, come è noto, prevede la presenza degli espositori in Piazza Giacomo Mancini, Via Cesare Baccelli e Viale Giacomo Mancini, da via Girolamo Marafioti alla Rotonda con via Lenin Mancuso-Caduti di Razzà.

In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale ha istituito, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada e dei partecipanti all’evento nonché la fluidità della circolazione stradale, limitando nel contempo i disagi per la cittadinanza, il divieto di transito, dalle ore 14,00 di oggi alle ore 7,00 di martedì 26 aprile su :

VIALE GIACOMO MANCINI, da via Girolamo Marafioti alla rotonda con via Lenin Mancuso-Caduti di Razzà, su entrambe le carreggiate, eccetto il tratto della carreggiata nord da via Antonio Scopelliti a via Antonio Giuseppe Marino;

Istituito, per gli stessi giorni e fino alle ore 7,00 del 26 aprile, il divieto di transito agli autobus e a tutti i veicoli con massa superiore a 35 quintatli su:

PIAZZA GIACOMO MANCINI, nell’area compresa tra Piazza Giacomo Matteotti e via Cesare Baccelli (lato stazione Ferrovie Calabro-Lucane).

Inoltre, il provvedimento della Polizia Municipale istituisce, in caso di notevole presenza di visitatori con elevata concentrazione e movimentazione pedonale sull’area di Piazza Giacomo Mancini-via Cesare Baccelli, il divieto di transito per tutti i veicoli, su:

PIAZZA GIACOMO MANCINI, nell’area compresa tra Piazza Giacomo Matteotti-Via Cesare Baccelli-Via 24 Maggio, e su VIA CESARE BACCELLI.

Istituita anche una corsia di marcia a senso unico su PIAZZA GIACOMO MANCINI, da via Piave a via 24 Maggio.

Sarà consentito l’accesso ai veicoli degli operatori commerciali per il tempo strettamente necessario all’allestimento del posteggio.

Le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della Fiera.

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti ed in relazione ai flussi pedonali le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

Con le ordinanze della Polizia Municipale, dalle ore 13,00 di oggi, mercoledì 20 aprile, alle ore 7,00 di martedì 26 aprile, è istituito anche il divieto di sosta con rimozione su:

PIAZZA GIACOMO MANCINI, da Piazza Giacomo Matteotti a via Cesare Baccelli;

VIA CESARE BACCELLI, per tutta la sua estensione;

VIA GIROLAMO MARAFIOTI, da via Cesare Curcio a viale Paolo Borsellino;

VIA ANTONIO SCOPELLITI, da piazza Giuseppe Impastato a via Libero Grassi;

VIA ANTONIO GIUSEPPE MARINO, lato destro, da via Popilia a viale Giacomo Mancini;

VIALE GIACOMO MANCINI, per tutta l’estensione del tratto compreso tra via Girolamo Marafioti e la Rotonda con via Lenin Mancuso-Caduti di Razza’, incluse le bretelle complanari.

Sarà consentita la sosta ai veicoli degli operatori commerciali per il tempo strettamente necessario all’allestimento e al disallestimento del posteggio.

ZTL disattivate temporaneamente

Inoltre, la Polizia Municipale, con altro provvedimento, al fine di migliorare la fluidità della circolazione e nel contempo ridurre i disagi per la cittadinanza e gli utenti della strada, con riferimento soprattutto nell’area di svolgimento della Fiera compresa tra Piazza Giacomo Mancini e via Cesare Baccelli, ha disposto la temporanea disattivazione, da oggi e fino alle ore 2,00 di martedì 26 aprile del varco ZTL n.1 di via Piave e del varco ZTL n.2 di via Gaspare Conforti-via Isonzo.

Nel corso della manifestazione fieristica, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.