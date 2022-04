Cosenza: ultimata la consegna dei buoni spesa, grazie anche alla digitalizzazione

COSENZA – Le procedure di consegna sono state eseguite in maniera ordinata e non hanno fatto registrare, contrariamente a quanto avvenuto in passato, momenti di tensione e agitazione. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso, e degli uffici comunali del welfare, che hanno smaltito in questi giorni un’enorme mole di lavoro.

Due le novità importanti introdotte quest’anno per l’espletamento delle procedure. Innanzitutto si è attivata la digitalizzazione dei buoni spesa, per i quali si è creato un QR code per la distribuzione, dando la possibilità non solo all’Ente di registrare un sostanziale risparmio di spesa perché non è stato necessario stampare i coupon, peraltro, anacronistici, quanto ha offerto la possibilità ai beneficiari di frazionare i buoni, consumando l’ammontare del budget nel tempo ed a seconda del bisogno. Ciò è stato possibile grazie alla nuova piattaforma informatica ideata dal settore innovazione del Comune e messa a disposizione dall’ing. Tommaso Filice, generando un ulteriore risparmio perché non è stato acquistato alcun software esterno. Un’azione, quest’ultima, che si inserisce nel processo di digitalizzazione dell’Ente che sta portando avanti l’assessore Pina Incarnato.

Importante, è risultato anche l’espletamento di una manifestazione d’interesse, fortemente voluta dall’assessore Pasquale Sconosciuto, diretta alle attività commerciali, che ha allargato il campo degli esercizi commerciali in cui spendere i buoni spesa, passando da un solo esercizio convenzionato a 21 ed inserendo anche le farmacie.

“Gli uffici comunali e l’intera amministrazione hanno lavorato bene, per soddisfare, per quanto è stato possibile, le esigenze di tante famiglie in difficoltà – ha affermato il sindaco Caruso –. Di ciò ringrazio l’intero settore welfare, l’assessore Sconosciuto e l’assessore Incarnato che hanno operato in sinergia ottenendo ottimi risultati. Sappiamo bene che ancora oggi nella nostra città è altissimo il disagio sociale, per cui siamo impegnati tutti, con forza, a tendere la mano a chi è meno fortunato di altri, mettendo in campo ogni azione utile a tale scopo. La mia amministrazione non lascerà mai indietro nessuno”.