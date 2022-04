COSENZA – Sarà la Ladisa di Bari, Azienda leader nazionale nel settore della ristorazione, a gestire il servizio mensa in tutti i presidi ospedalieri dell’Asp di Cosenza. L’azienda pugliese si è infatti aggiudicata la gara d’appalto indetta dall’Azienda Sanitaria per garantire il corretto espletamento del delicato servizio. Il bando prevedeva, quale condizione essenziale per la partecipazione al suddetto, la clausola sociale. Vale a dire il riassorbimento del personale in forze alla precedete gestione, in ossequio alla legge regionale del 2007 art.12.

L’assegnazione del servizio mensa, dopo 17 anni di precaria e conflittuale gestione, è stata resa possibile dalla determinazione della Direzione Strategica dell’Asp di Cosenza. Non è stato facile portare a termine l’importante svolta nella gestione del delicato servizio, dopo attese e promesse, puntualmente deluse. Ai degenti dei presidi sanitari, comprensivi dei pazienti in regime di day hospital, sarà erogato il servizio di ristorazione completo: colazione, pranzo e cena. È, inoltre, prevista la distribuzione di un cestino (contenente generi di prima necessità) per i pazienti sottoposti al trattamento dialiti