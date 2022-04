Manna sospeso dall’attività forense “porterò nuovi elementi. La verità sarà ristabilita”

COSENZA – L’amministrazione comunale ha promesso che gli interventi sulle strade cittadine sono oramai imminenti e riguarderanno, praticamente, quasi tutte le arterie che presentano maggiori criticità grazie ad un finanziamento già appaltato ad una ditta incaricata di 160mila euro. Ma in attesa che gli interventi prendano finalmente il via, si susseguono le segnalazioni da parte dei cittadini per le condizioni a dir poco fatiscenti di alcune strade cittadine, con vere e proprie voragini che mettono in pericolo non solo la sicurezza degli automobilisti, costretti a fare lo slalom per non finirci dentro, ma anche quella del “portafogli” visto che prendere con una ruota uno dei questi crateri presenti a Cosenza, può comportare ingenti danni alla vettura. È quanto accaduto, ad esempio, ad una giovane studentessa del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza che con una lettera alla nostra redazione ha denunciato la situazione di pericolo di molte strade cittadine e, rivolgendosi al Sindaco e all’Assessore De Cicco chiede un immediato intervento di bitumazione.

“Le vie della città sembrano uno scenario di guerra – scrive. Tante sono le buche, sempre più profonde, delle vere e proprie fosse delle Marianne. Guidare a Cosenza è diventata una missione più che un’esigenza o un piacere. Sono migliaia gli euro di danni agli automobilisti. Di rientro da scuola, su Via Alessandro Lupinacci (Chiesa Cristo Re) un cratere ha letteralmente sventrato il mio pneumatico e piegato un cerchio in lega, causando più di 200 € di danni. Il mio appello -conclude la studentessa – va al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e all’assessore Francesco De Cicco, per poter agire in qualunque modo possibile per la bitumazione delle arterie della città, vie percorse ogni giorno da migliaia di automobili e decine di mezzi pesanti, che stanno causando danni per diverse migliaia di euro”.