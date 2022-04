Via Roma, verso la fine dei lavori. Iniziata la bitumazione, a breve la riapertura

COSENZA – “Quest’anno la Fiera Di San Giuseppe ha un significato particolare. È il segno di una ripresa delle attività fieristiche nella nostra città dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia. E diventa un evento straordinario, ed è anche per questo che ho voluto mantenere l’impegno assunto con gli ambulanti e le associazioni che vi partecipano, perché cade in un contesto storico drammatico che è la guerra in Ucraina”. Ha dichiarato il sindaco nella conferenza di presentazione dell’evento che si svolgerà dal 20 al 25 aprile nel cuore di Cosenza.

I due percorsi della fiera con gli stand

La Fiera di San Giuseppe avrà due grandi location espositive: la zona iniziale di Viale Mancini dai campetti di calcio del Marca e Pro Cosenza adiacenti al Carcere, una parte di Via Pio La Torre e tutto il tratto del viale Mancini fino alla Sopraelevata e al Liceo Scientifico Scorza. La seconda location è quella che include tutta Piazza Matteotti e i Due Fiumi, quindi anche un tratto di Via Popilia che si trova alle spalle dei due Fiumi e via Baarlam di Calabria.

La Fiera di quest’anno è ancora più particolare perché celebra gli ottocento anni dalla sua istituzione, avvenuta nel 1234 per volere di Federico II, quando dopo il terremoto del 1184, il 30 gennaio del 1222 si è ricostruita e consacrata la nostra Cattedrale. Gli ottocento anni della Fiera si intrecciano, dunque, con l’ottavo centenario della consacrazione della Cattedrale. Oltre a questa importante ricorrenza, la Fiera diventa oggi una invocazione di pace “ed è alla pace che vogliamo dedicarla” ha aggiunto il Sindaco. Non è casuale che mercoledì 20 aprile, alle ore 18,00, il concerto che aprirà ufficialmente la Fiera in Piazza dei Bruzi, ospiterà, oltre all’Orchestra e al coro dell’Istituto comprensivo “Zumbini” diretti dal maestro Paolo Fiorillo, anche la performance di Olga Mykhailiuk, primo violino della National Symphony Orchestra di Kiev in Ucraina che accompagnerà la figlia, una bimba di cinque anni che frequenta il plesso scolastico di via Milelli in città, nell’esecuzione dell’inno nazionale ucraino.

Sarà una Fiera ricca di eventi e che può già contare sull’adesione di oltre 500 espositori che proporranno ai cosentini e non solo a loro, come è tradizione, piante, vimini, artigianato e tutto quanto rappresenta da tempo le mercanzie tipiche della Fiera di San Giuseppe. Non mancheranno le attività collaterali ed artistiche che daranno ulteriore colore alla manifestazione dalla forte matrice identitaria per tutta la comunità cosentina.

Tutti gli eventi in programma

– Mercoledì 20 aprile, alle ore 18,00, in Piazza dei Bruzi : inaugurazione dell’evento fieristico con l’ Orchestra – Coro dell’ IC “Cosenza 1 Zumbini” diretta dal M° Paolo Fiorillo e con il soprano Rosaria Buscemi. Seguirà l’esibizione del I° Violino della National Simphony Orchestra of Ukraine, Olga Mykhailiuk, accompagnata dalla voce della figlia, una bambina di 5 anni che attualmente frequenta la scuola nel plesso di via Milelli.

– Sabato 23 aprile – Piazza dei Bruzi, ore 18,00 – l’Associazione Martirano presenta “Canzoni d’amore per un mondo di pace” con Rosa Martirano – Presenta Francesca Pecora;

– Domenica 24 Aprile – Piazza dei Bruzi – ore 18,00 – Concerto della “Tribute band Pink Floyd” di Alessandro Greco

La chiusura della Fiera di San Giuseppe, lunedì 25 aprile è, infine, affidata alla scuola di Tango “Mille Passi” che si esibirà nello spettacolo “Tango in Fiera”

Inoltre, tutti i giorni, lungo l’intero percorso fieristico, saranno presenti gli Street Art di Christian Cosentino con “Sogno e Magia”.