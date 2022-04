Cosenza, Annunziata: “l’ospedale avrà 6 posti letto in più in rianimazione”

COSENZA – È stata ufficialmente presentata questa mattina l’edizione 2022 della Fiera di San Giuseppe che, come è noto, si terrà dal 20 al 25 aprile prossimi che si concentrerà principalmente nell’area di Viale Mancini. Una fiera, come ha spiegato il sindaco Franz Caruso in conferenza stampa, che ritorna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e che avrà un messaggio tutto rivolto alla pace in Ucraina.

Non sarà solo la classica e tradizionale esposizione di mercanzia (oltre 500 gli espositori presenti con molte altre richieste arrivate), ma la fiera sarà accompagnata dal primo all’ultimo giorno da una serie di eventi collaterali musicali e culturali con artisti di strada che si esibiranno ogni pomeriggio ma anche gruppi musicali che saranno presentanti nei prossimi giorni. Manifestazioni si terranno poi ogni pomeriggio in piazza dei Bruzi. Gli stand saranno collocati nella zona dei Due Fiumi e nelle aree aperte di Viale Mancini (sulla parte asfaltata). Ai cittadini è stato chiesto il massimo rispetto per il verde e di tenere sempre alto il livello di sicurezza per la pandemia che è ancora presente. Prevista anche l’apertura delle Ztl nei giorni della fiera.

Viabilità, percorso ad hoc

Inevitabilmente nei giorni della fiera si crea un problema viabilità dovuto ad un notevole incremento di veicoli da tutta la provincia. Per questo è stato studiato un percorso per consentire il miglior afflusso possibile senza arrecare molti disagi. Anche per la collocazione degli espositori e lo svolgimento delle manifestazioni, il Comune ha cercato di ridurre al minimo i disagi. Come detto tutte le scuole resteranno chiuse (ad eccezione dei nidi) e il sindaco ha spiegato che si è voluto rispettare una tradizione “le scuole sono sempre state chiuse anche negli anni passati e vogliamo che tutti partecipino a quello che per noi rappresenta un evento”.

Kermesse inaugurata dalla violinista ucraina Olga Mykhailiuk

Ad inaugurare la Fiera giorno 20 alle 18, sarà Olga Mykhailiuk prima violinista dell’orchestra sinfonica di Kiev e che si esibirà insieme alla figlia che frequenta la scuola di via Milelli. All’inaugurazione anche l’orchestra e il coro della scuola Zumbini che apriranno con l’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven. Previste manifestazioni artistico culturali e artigianali con la collaborazione di diverse associazioni e si esibiranno il gruppo Black Hall, Rosa Martirano e la cover band dei Pink Floyd. A chiusura il 25 aprile la Scuola di Tango 1000 passi con un momento dedicato ai tangueri cosentini.

Caruso “fiera ricca di eventi e rivolta alla pace”

“Se dico una cosa si fa. – ha detto Caruso – Avevo anticipato nello scetticismo generale che la fiera i sarebbe svolta seppur con un mese di distanza rispetto alla data tradizionale di marzo per lo stato di emergenza dovuto al Covid. Avevo preso un impegno anche con i commercianti e gli ambulanti ribadendo che la fiera si sarebbe tenuta dal 20 al 25 aprile. È una fiera ricca con più di 500 espositori, altre richieste ne stanno arrivando. Sarà sicuramente una fiera molto partecipata. Ci sarà l’esposizione traduzionale dei tantissimi prodotti: piante, vimini, ceramiche, lampadari e utta quella presenza di esposizioni che da sempre hanno caratterizzato la Fiera di San Giuseppe. Ma quest’anno la Fiera avrà un messaggio che non è solo il rispetto di una tradizione importante che si perpetua da 800 anni. Ma un significato particolare con gli 800 anni della Cattedrale e del conferimento del gonfalone del Vaticano alla nostra città Ma vogliamo lanciare un messaggio importante. Questa volta la Fiera sarà rivolta al desiderio del mondo di tornare alla pace in Ucraina. Un significato non solo di ripesa dopo due anni di stop per la pandemia, ma un inno alla pace”.