Cosenza, scuole chiuse per la fiera? C’è il progetto Edu-factoring

COSENZA – L’associazione “Gli invisibili dei canili rifugio Cosenza ODV” lancia un appello per cercare nuovi volontari che vogliano dedicare un pò del loro tempo ai tanti amici a 4 zampe che sono in canile, tra Donnici, Mendicino e Rocca di Neto. “Per alcuni sono solo numeri, per noi sono Angeli” è il mantra che muove l’associazione che lavora non solo per portare loro nei canili un momento di presenza, di gioco e di vicinanza, ma si attiva per favorire l’adozione dei tanti cani, cuccioli e adulti, che sono nei canili.

Purtroppo però, sono rimasti in 10 ad occuparsi di loro e non riescono facilmente a gestire tutti i pelosi ospiti delle strutture sanitarie e comunali. La loro, è un’opera di volontariato mossa dall’amore nei confronti di questi animali e pertanto chiedono a tutti quelli che vorranno dedicare un pò del loro tempo, di avvicinarsi alle attività dell’associazione. Per questo stanno cercando volontari attivi: “cambierai la vita a molti di loro, iniziando dalla tua”. Per chiedere maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione su Facebook o sul sito degli Invisibili

SOS Cercasi volontari attivi