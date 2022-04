Programma GOL, Comune presenta il progetto “Cosenza Resiliente”

COSENZA – Sono 41,4 milioni le risorse assegnate alla Calabria per il Programma Gol, perno dell’azione di riforma nell’ambito delle politiche per il lavoro. “Il Comune di Cosenza – spiega Giuseppe Mazzuca, presidente Consiglio comunale – è già pronto a fare la sua parte presentando il Progetto “Cosenza Resiliente”, una proposta per l’istituzione di un Patto territoriale per la transazione ecologica e digitale”.

L’idea era già stata illustrata dal sindaco Franz Caruso e dallo stesso Mazzuca al ministro del Lavoro Andrea Orlando a cui era stata consegnata nelle scorse settimane una bozza del progetto del Comune di Cosenza.

“L’obiettivo è quello di rafforzare interventi di qualificazione di inoccupati/disoccupati al fine di accelerare nuovi inserimenti occupazionali. Abbiamo ipotizzato – scrive Mazzuca – un progetto che possa interessare minimo 1100 persone. Tra l’altro i 41,4 milioni rappresentano solo la prima tranche dei finanziamenti stanziati per la Calabria: sono 4,4 miliardi di euro le risorse complessive messe a disposizione dal Pnrr per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, cui si aggiungono 500 milioni di euro a valere sul React-Eu“.

“Dobbiamo avere ben chiara la sfida che abbiamo di fronte e come Comune abbiamo lavorato fin da subito per centrare i settori che avranno più bisogno di lavoratori e di persone da formare anche in funzione dell’avvio di processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale. Il Progetto – spiega ancora il presidente del consiglio comunale – intende innovare le seguenti filiere produttive: culturale e creativa, la filiera dell’edilizia, dell’Ict e del terziario innovativo, la filiera dell’agroalimentare e quella riguardante i servizi ambientali. Tra le persone che potranno usufruire del Progetto Gol ci saranno sicuramente i lavoratori delle Cooperative che prestano servizio con il Comune di Cosenza, ma “Cosenza Resiliente” interesserà anche le donne, i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i giovani al di sotto dei 30 anni e i lavoratori con almeno 55 anni”.