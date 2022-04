Rende, droga nascosta nell’uovo di Pasqua: un arresto e 5 segnalazioni

COSENZA – L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa mission e, forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza un evento nazionale dove in ogni Regione ai cittadini viene data la possibilità di bonificare il proprio territorio con l’obiettivo di raccogliere e rimuovere dall’ambiente oltre 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti.

A Cosenza tanti i volontari che si sono riversati in uno dei luoghi storici della città di Cosenza, il Vallone di Rovito presso l’area Fratelli Bandiera, per raccogliere plastica e rifiuti indifferenziati sparsi in maniera indiscriminata. Armati di sacchi, forchettoni guanti, grazie al supporto degli operatori ecologici si è dato il via a questa splendida camminata ecologica. All’incontro erano presenti il Vice sindaco della città di Cosenza Maria Pia Funaro e i volontari di Plastic Free Cosenza.

L’iniziativa proseguirà anche domani per supportare l’associazione Valentia a mettere a dimora oltre 25 piante di ulivo in ricordo delle vittime del Covid. I volontari si ritroveranno nel giardino Fabio Aroni, su viale Giacomo Mancini, per contribuire ad abbattere le dosi di inquinamento di cui i nostri centri urbani soffrono, valorizzando e incrementando le aree verdi. L’obiettivo a lungo termine è quello di rendere Cosenza più ecologica, salvaguardando e tutelando il territorio con l’aiuto di associazioni, cittadini e amministratori.