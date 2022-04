Cosenza, la Lega scende in piazza per raccogliere fondi per l’Ucraina

RENDE – Oggi al Parco Acquatico di Rende si è tenuta la consegna, ai nuovi nati nel 2021, delle chiavi della Gentilezza. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco Marcello Manna e l’assessore Annamaria Artese.L’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le consigliere di maggioranza Romina Provenzano e Marisa De Rose, inserita nella serie di iniziative: “volte a incrementare la pratica della gentilezza come abitudine per accrescere il benessere delle collettività.

La Giornata Nazionale della Gentilezza nasce dal convinto impegno di dare il nostro benvenuto nella comunità ai nuovi nati, donando loro la chiave della gentilezza, realizzata in pasta di sale dai bambini del Nido Peter Pan e dagli ospiti del Centro Anziani Casa dei Fiori, della Casa di Riposo Villa San Carlo e dal Centro Minori del Comune di Rende. Inoltre consegneremo il volume de La gabbianella e il gatto, augurandoci che i nostri nuovi concittadini perseguano gli ideali di fratellanza e condivisione che devono essere alla base della nostra società”. Ha affermato l’assessore Artese.Durante l’iniziativa sono stati piantati degli alberi su cui verranno appese delle targhe realizzate con materiale da riciclo e inciso il nome dei nuovi nati: “come simbolo concreto di rinascita e messaggio di positività e speranza per un futuro migliore. Inoltre, i bimbi potranno usufruire dei servizi di accompagnamento e approccio alla lettura nella sala pensata per i piccoli lettori all’interno della Biblioteca delle Generazioni Future: “simbolo di pace e gentilezza” come si può leggere sulla targa affissa all’ingresso.

“Un momento importante – ha sottolineato il primo cittadino Marcello Manna – in cui si darà il benvenuto al nostro futuro che è negli occhi dei nuovi nati. L’intento è quello di alimentare il desiderio di rinascita e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire. La giornata dell’accoglienza oggi per la nostra comunità ha un duplice significato: accogliere i nostri nuovi nati, futuri uomini e donne che domani rappresenteranno il nostro paese, ma anche accogliere i profughi di guerra, principalmente donne e bambini anche loro futuro del mondo. Per questo abbiamo scelto che il primo bambino a ricevere le chiavi della gentilezza fosse Illiap, bambino appena giunto a Rende dall’Ucraina grazie alla solidarietà della nostra comunità e all’impegno della nostra amministrazione”.