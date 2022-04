Scomparso giovane sacerdote della Diocesi di Cosenza, domani i funerali

COSENZA – I Carabinieri di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza dispositiva di misure cautelari personali, di cui 2 di custodia cautelare in carcere e 2 di arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “tentato omicidio in concorso” e “detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo”. L’operazione risulta tutt’ora in corso. I provvedimenti emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, costituiscono l’epilogo di una serrata attività investigativa avviata dei carabinieri di Cosenza, a seguito del tentato omicidio, in concorso, mediante l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, avvenuto a Cosenza, nella notte fra il 3 ed il 4 dicembre 2021 (Qui la notizia)

L’agguato a inizio dicembre dello scorso anno

Nel corso delle indagini, portate avanti con il costante coordinamento del Sostituto assegnatario del fascicolo, i militari, attraverso una complessa investigazione, basata anche su attività tecnica, sono riusciti a comprendere ed a delineare i collegamenti ed i ruoli ricoperti dai soggetti resisi responsabili del grave fatto delittuoso. Veniva, in particolare, accertato che uno degli indagati, nel centro urbano di Cosenza, esplodeva un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima che reagiva prontamente e riusciva a parzialmente a deviare il colpo verso parti non vitali. Veniva, infatti, attinto, dallo stesso colpo d’arma da fuoco, prima alla mano e, poco dopo, alla coscia. Per questi motivi, valutando come assolutamente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le segnalate esigenze cautelari, il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza si è determinato nell’applicare, nei confronti degli indagati, le misure cautelari personali.

Gli investigatori hanno ricostruito il movente del fatto criminoso e non si escludono ulteriori sviluppi al riguardo. All’esito delle operazioni di perquisizione, inoltre, un 34enne veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto veniva trovato in possesso di 858 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Per tale motivo veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.