Innova Rende: “salme al cimitero, fallimento dell’amministrazione comunale”

RENDE (CS) – «I tempi in cui viviamo sono giorni in cui nel mondo impera un presente arrogante, incapace di fare tesoro delle esperienze provenienti dal passato e di guardare con lungimiranza al futuro. La Politica appare debole, spesso in balia di gruppi di persone che nulla hanno a che fare con il progresso e con lo sviluppo delle diverse comunità». A sollevare nuovamente la situazione difficile al cimitero comunale è il gruppo “Innova Rende“: «Noi non vogliamo arrenderci a questo triste spaccato e riteniamo che sia ancora possibile invertire il corso di questo fiume sempre meno limpido. Consapevoli di non essere gli unici ad avere questi nobili sentimenti ma con cristallina coerenza non possiamo rimanere silenti su questioni che nella nostra Città hanno oltrepassato i limiti del vivere civile. Per nostro costume non lanciamo anatemi ed invettive e siamo sempre disponibili al confronto, tuttavia continuiamo a chiederci se sia ancora possibile osservare la condizione barbara in cui versa il nostro cimitero».

10 anni di amministrazione “non ci sono più scuse”

«I cimiteri sono i luoghi che custodiscono la memoria, gli affetti e le sofferenze della collettività, per cui non è più tollerabile la lunghissima attesa per la degna sepoltura delle bare. L’attuale amministrazione è ininterrottamente in carica da quasi dieci anni e non ci sono più scuse che tengano. Nei mesi scorsi abbiamo già proposto l’ampliamento dell’attuale camposanto, consci di essere davanti ad una battaglia di civiltà, con una proposta concreta atta al superamento delle criticità presenti e capace di garantire sia la tutela del principio di sostenibilità e progressività economica per gli utenti, permettendo a tutti i cittadini la possibilità di accedere ad una degna sepoltura, indipendentemente dallo status sociale ed economico della famiglia di provenienza, che la simbologia del luogo, la quale deve essere legata visceralmente alla storia della comunità rendese».

«Proprio per il rispetto della comune memoria, esortiamo le diverse associazioni politiche e culturali territoriali, nate recentemente, a fare fronte comune per la risoluzione delle diverse problematiche ed a perseguire la strada della correttezza e dell’onestà intellettuale, senza dare vita a stravaganti mistificazioni delle realtà per accrescere in popolarità, fermo restando che conosciamo bene il detto: “ognun dal proprio cuor l’altrui misura. Servire correttamente le Istituzioni significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, senza farsi abbagliare da alchimie numeriche prive di una seppur minima visione politica, che deviano il corretto dibattito cittadino verso strade che hanno già portato in vicoli ciechi. In questo contesto, ci auguriamo che i cittadini liberi, autonomi politicamente e laboriosi possano recitare un ruolo di primo piano per recidere il cordone con questo modus operandi avaro di idee e di sentimenti».