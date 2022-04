Covelli “ZTL più leggibili. Via Roma aperta a breve, poi intervento su Piazza Bilotti”

COSENZA – Via Roma pronta alla riapertura, nuova segnaletica delle ZTL, manutenzione sui tratti di strada cittadini che presentano buche e criticità e poi gli altri interventi sulla mobilità urbana, già tracciati alcuni mesi fa e deliberati dalla giunta, a cominciare da Piazza Bilotti, ma anche la realizzazione del Piano urbano del traffico e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L’assessore alla Mobilità, Viabilità e Trasporti del comune di Cosenza, Damiano Covelli, fa il punto della situazione a cominciare dagli ultimi interventi “visivi” ai due varchi delle ZTL di Via Piave e via Isonzo “si tratta di una nuova segnaletica con colori modificati e indicazioni più chiare, intuitive e semplificative – spiega l’assessore – così da evitare agli automobilisti di incorrere in spiacevoli sanzioni. Al momento le modifiche sono state apportate alle due ZTL di Via Isonzo e via Piave, ma prevedo di modificarle tutte rispetto a come era prima, per renderle più chiare agli automobilisti “.

Via Roma, lavori al termine

“Per quanto riguarda Via Roma – evidenzia anche Covelli – i lavori sono praticamente conclusi e a breve contiamo di riaprire il tratto alle auto. Abbiamo completato anche gli interventi relativi ai sottoservizi (raccolta delle acque nere e bianche, carreggiata, banchina, marciapiede, spartitraffico ecc…) e manca solo la bitumazione del tratto. Cosa che necessariamente dovrà essere effettuata quando la temperatura e le condizioni meteo lo consentiranno. La stessa cosa avverrà per tutte le buche e quei tratti stradale cittadini che presentano criticità. Abbiamo fatto una gara da 160mila euro e la ditta è pronta ad intervenire in tutta la città. Ci vuole solo un pò di pazienza, non dipende da noi ma dalle condizioni del tempo”.

Intervento su Piazza Bilotti. L’Unical realizzerà Put e Pums

l’Assessore Covelli elenca poi la road map dei prossimi interventi con due che inizieranno a breve e che riguardano la zona di Piazza Bilotti. “Dopo aver riaperto Via Roma – spiega Covelli – interverremo su Piazza Bilotti, eliminando quegli odiosi spartitraffico in metallo messi sulla carreggiata e modificando il senso di marcia delle auto: si tornerà a viaggiare a senso unico da Nord verso Sud. Questi sono i due prossimi e imminenti interventi che effettueremo. Nel frattempo all’Unical verrà dato l’incarico di redigere il PUT (piano urbano del traffico) e il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Quest’ultimo è molto importante perché, analizzando con dati scientifici e flussi in entrata e uscita del traffico, potremo creare un sistema urbano dei trasporti che migliorerà l’accessibilità e la mobilità per tutti”.

Città green e attività da portare avanti

“Già ad oggi sono soddisfatto di quanto fatto- ha concluso Covelli. È bastato cambiare gli orari delle ZTL per rendere onestamente il traffico più agevole. Non basta, ma sono sicuro che attraverso i prossimi interventi su Via Roma e Piazza Bilotti potremo dare un contributo notevole a una mobilità più sostenibile, senza ovviamente perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, che è comunque quello di avere una città sempre più green, con le piste ciclabile che dovranno essere riviste e organizzate, ma anche con tutta una serie di attività da portare avanti sulla mobilità”.