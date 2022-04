Caruso consegna un grande uovo di Pasqua ai bimbi ucraini a Cosenza

COSENZA – La prima delega in Italia all’Ecosistema Digitale della Cultura è stata affidata, nel Comune di Cosenza, dal Sindaco Franz Caruso a Fabio Gallo, esperto di intelligenza Connettiva e Gestione della Conoscenza con un trascorso trentennale di artista internazionale che gli consentirà di essere anche consulente del Sindaco di Cosenza per il Teatro. Si tratta – spiega una nota dell’interessato – di una nomina che guarda alla rigenerazione culturale del territorio, grazie alla quale si potrà portare il grande patrimonio culturale di Cosenza che non è solo teatro, ma anche musei, aree archeologiche, biblioteche, Accademia, esposizioni museali all’aperto come il MAB, complessi monumentali e palazzi storici e oltre due millenni di storia, in una riproposta innovativa, alla portata di tutti, vicino alle nuove generazioni e ai nuovi mercati del lavoro e, soprattutto, tra le grandi esperienze digitali che chiede l’Europa per la condivisione culturale dei suoi Paesi membri.

“Desidero ringraziare il Sindaco di Cosenza Franz Caruso – ha dichiarato Fabio Gallo – per la prestigiosa nomina che emerge da un incontro che posso definire in una sola parola “generativo”. Una delega che ci consente di allargare il perimetro dell’Arte e della Cultura e di far brillare Cosenza nel firmamento dell’intelligenza connettiva legata alla valorizzazione dei beni culturali e del loro futuro utilizzo in grado di renderli meglio fruibili anche da un punto di vista della sostenibilità energetica. Oggi – afferma Fabio Gallo – non c’è nulla di più reale del mondo digitale nel quale si sta riversando con grande velocità tutto quanto è Arte, Scienza, Cultura, Economia. Un esempio sono i nuovi mercati digitali tra i quali quello degli NFT (Non FungibleToken). A trarre vantaggio da questa delega sarà anche il settore Turismo che potrà utilizzare gli approcci innovativi generati dall’Ecosistema Digitale della Cultura ricercati da viaggiatori, turisti e pellegrini sempre più attenti alle esperienze immersive”.

“Una delega istituzionale ad ampio raggio – continua Fabio Gallo – che mi consente di avere, come sperato, un filo diretto con il Sindaco Franz Caruso al quale stanno particolarmente a cuore le nuove generazioni e le sorti culturali della Città che intende rigenerare, ma anche l’armonia tra soggetti istituzionali e politici impegnati nel difficile ma affascinante compito costituito dalla ripresa e resilienza del dopo Covid19. Pur disponibile il Sindaco Franz Caruso a conferirmi la Direzione artistica del Teatro di tradizione Alfonso Rendano – disponibilità che mi gratifica e che onorerò nelle vesti di consulente del primo cittadino – in seguito ad una entusiasmante conversazione si è convenuto di aprire un varco molto più ampio, in linea con i dettami che l’Europa propone anche con la sua ampia visione e disponibilità di fondi del PNRR che consentiranno di creare lavoro specializzato, tenendo presente che nel nostro territorio esiste una università dalla quale emergono giovani molto competenti nei settori innovativi e dei beni culturali, ai quali desideriamo offrire una opportunità guardando al futuro. Per questo motivo – ha concluso Fabio Gallo – insieme al Sindaco Franz Caruso, abbiamo pensato alla cosa migliore non per chi riceve una nomina, bensì per i destinatari del lavoro che questa nomina deve produrre, e cioè per le ricadute positive che dovrà avere sulla società civile”.