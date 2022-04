Parcheggi a Cosenza, Caruso: “no ad aumento costi, ma chi li usa paghi”

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha incontrato a Palazzo dei Bruzi i rappresentanti aziendali di Saba Italia, l’operatore industriale specializzato nella gestione dei parcheggi, presente anche a Cosenza. Alla riunione hanno partecipato l’assessore al Bilancio, Francesco Giordano, il segretario generale, dott.ssa Virginia Milano, l’avv. Nicola Carolillo dell’avvocatura comunale ed il responsabile del settore affari generali, arch.Walter Bloise.

I rappresentanti aziendali hanno posto all’attenzione degli amministratori comunali diverse problematiche presenti da tempo che hanno generato, negli anni, difficoltà e passività preoccupanti. In particolare Saba ha rilevato criticità debitorie in capo all’Ente, procedure di affidamento del servizio incomplete e diminuzione sostanziale dei posti auto in gestione che, accanto al caos della mobilità cittadina, hanno ridotto sostanzialmente i ricavi sia per l’azienda che per il Comune. Per risolvere queste questioni Saba ha proposto un piano di riequilibrio dei debiti, che, però, non può essere accolto per la massa passiva rientrante nelle procedure di dissesto dell’Ente. Un no deciso è stato poi espresso dal sindaco Franz Caruso alla richiesta di aumentare il prezzo della sosta oraria dei parcheggi.

“Non è aumentando il costo del parcheggio che risolviamo i problemi – ha affermato il primo cittadino di Cosenza – Facciamo in modo, invece, che tutti quelli che usufruiscono del servizio lo paghino”. Comprendendo la situazione di crisi prospettata dall’azienda, che inevitabilmente ricade anche sul Comune, il sindaco ha espresso, comunque, la volontà di risanare la situazione, in un’ottica di collaborazione e sinergia. L’ipotesi prospettata dagli amministratori comunali è quella di riconsegnare alla gestione di Saba i diversi parcheggi in superficie che negli ultimi anni erano venuti meno in un’azione complessiva di riordino della viabilità e della mobilità urbana.

“Abbiamo, però, bisogno di tempo – ha sostenuto il sindaco Franz Caruso – perché occorre porre in essere procedure attente ed equilibrate e, soprattutto, improntate alla trasparenza ed alla legalità. Ribadisco, comunque, la mia disponibilità e quella dell’intera Amministrazione Comunale a ricercare, insieme all’azienda, ogni soluzione utile a riportare all’efficacia ed all’efficienza il servizio”.

Soddisfatti dall’esito dell’incontro, i rappresentanti aziendali di Saba, che hanno salutato cordialmente il sindaco e tutti i presenti, hanno chiesto che si attui quella concretezza di azioni che non si è mai registrata in passato.