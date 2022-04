Santissimo Crocifisso della Riforma, ordinanza della municipale per la processione

COSENZA – Palazzo di Bruzi a Cosenza ha ospitato uno dei quattro forum italiani sull’Intelligenza Artificiale, promosso dal gruppo interparlamentare rappresentato dal coordinatore Alessandro Fusacchia, nell’ambito di un tour italiano promosso in collaborazione con la prestigiosa rivista Fortune Italia. Partito da Roma lo scorso febbraio e giunto poi a Venezia, questo “cammino italiano dell’AI” si compone di appuntamenti sull’intero territorio nazionale, e si concluderà a Milano il 2 maggio dopo l’appuntamento con il Forum Innovazione del 12 aprile, a Torino. L’incontro di Cosenza è stato dedicato al tema dell’innovazione e della valorizzazione dell’AI nel contesto imprenditoriale, con un focus dedicato alle piccole e medie imprese. Ne hanno discusso rappresentanti istituzionali e del comparto produttivo, con la presentazione di case history e success story per illustrare il percorso che l’AI ha già condotto in Italia negli ultimi anni, e per analizzare il processo di innovazione su scenari futuri già tracciati.

Nelle varie sessioni si è discusso di come l’Intelligenza Artificiale può essere la soluzione ai problemi delle imprese, oppure come può essere considerata una vera e propria leva per la competitività e la trasformazione di tutto il sistema produttivo. Si è quindi discusso di quali opportunità offra questa nuova tecnologia e quale ruolo strategico possa assumere il nostro Paese considerato che ora in Europa è in discussione proprio il regolamento sull’Intelligenza Artificiale. Normativa rispetto alla quale la Orrico curerà il parere della Camera dei deputati insieme alla collega del Pd Enza Bruno Bossio. Alla partecipazione ai lavori anche il direttore di Fortune Italia Emanuele Bevilacqua, partner dell’incontro, oltre a esponenti di rilievo del mondo accademico e industriale nazionale ed internazionale”

“Cosenza e la Calabria sono l’esempio di un Sud che sa fare la differenza, ed è per questo che sono molto lieto di aver portato qui, oggi, questo importante appuntamento di confronto e analisi sulle tematiche dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale. Mettendo in campo delle partnership strategiche, come quella con l’Intergruppo Parlamentare AI, Fortune Italia punta a creare una rete di competenze, di territori ed esperienze strategiche, per testimoniare come la ricrescita economica possa trovare valore e spinta a tutte le latitudini” commenta Leonardo Donato, CEO di Fortune Italia, testata che sta contribuendo a definire il percorso della nuova via italiana all’Intelligenza Artificiale.

“Il ruolo dell’Intergruppo parlamentare sull’Intelligenza Artificiale è quello di aumentare la consapevolezza di cittadini e delle imprese ed è per questa ragione che abbiamo avviato questa collaborazione con Fortune e stiamo girando il Paese” conclude l’onorevole Alessandro Fusacchia “In un mondo in cui grandi multinazionali e centri di ricerca superano gli investimenti pubblici di un singolo Paese, le istituzioni non possono far altro che aiutare le piccole nicchie nazionali a diventare leader mondiali, nei diversi settori in cui le nostre piccole-medie imprese eccellono. Per far questo però, è fondamentale partire dalla formazione di nuove generazioni di talenti e dell’apprendimento delle nuove competenze utili in questo settore. Non bisogna aver paura delle conseguenze dell’Intelligenza Artificiale sul mercato del lavoro, ma piuttosto bisogna saperne cogliere i benefici immediati e lavorare sui possibili rischi. L’Italia avrà solo da guadagnare dallo sviluppo di questo ramo della tecnologia”.

“Il processo di digitalizzazione in continuo divenire e nel quale è ricompresa l’introduzione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nelle Pubbliche Amministrazioni, si sta rivelando fondamentale per fornire servizi più efficienti, sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e al passo coi tempi” ha dichiarato Franz Caruso, sindaco di Cosenza “Il nostro Paese non è estraneo a questo processo di trasformazione e innovazione dei servizi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali che porterà ad un nuovo modo di intendere ed operare nella cosa pubblica. Non a caso l’implementazione di questo tipo di intelligenza interessa maggiormente le Amministrazioni locali, atteso che, in ossequio al principio di sussidiarietà, gli enti territoriali hanno il compito di offrire assistenza e servizi utili alla comunità perché in stretto contatto con il cittadino. Non solo si possono ottimizzare i costi e ampliare i servizi in termini di qualità, garantendo il rispetto dei principi di economicità ed efficacia, ma anche i procedimenti amministrativi si possono svolgere più rapidamente, snellendo la burocrazia, attraverso un accesso più rapido e immediato del cittadino che può contare su un’istruttoria più snella e su una conclusione più veloce del procedimento, con il risultato finale di assicurare un’azione amministrativa più efficiente e più efficace”.