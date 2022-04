Rende, Comitato di cittadini chiede fotovoltaico su ogni tetto di ente pubblico

RENDE (CS) – “Una elementare idea che porterebbe però a dei grandi benefici collettivi: finanziamento di progetti per la realizzazione del fotovoltaico su ogni tetto di Ente pubblico laddove, naturalmente, non vi siano vincoli artistici, architettonici, ambientali né di altro genere. Su palestre, scuole, case di riposo, teatri, centri sociali e tutti gli altri edifici pubblici presenti sul territorio, anche soltanto per rendere autonomi gli Enti rispetto al fabbisogno di energia degli impianti pubblici”. È quanto chiede in una nota Carlo Rinaldo, portavoce di Comunità in partecipazione diretta – Comitato di cittadini.

“Ancora più attuale nel momento in cui, dati i tristi eventi della guerra in Europa tra Russia e Ucraina, ci si è “improvvisamente risvegliati” dal sonno che non ci faceva rendere conto della quasi totale dipendenza energetica esterna della UE e dunque e soprattutto anche italiana. Si avrebbero ricadute positive per la produzione interna di energia, per l’economia ma anche per l’ambiente e che contribuirebbero allo sviluppo della forza lavoro nonché alla diminuzione delle tasse. Una fusione tra vantaggi sociali, vantaggi economici uniti a quelli ambientali. In definitiva – conclude Rinaldo – una revisione dell’Eco-bonus del 110% per avere ricaduta positiva di gran lunga superiore”.