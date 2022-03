Cosenza, crisi Amaco: Cgil sollecita l’apertura di un tavolo di confronto

COSENZA – “È oramai tristemente nota a tutti noi, la grave crisi economica e finanziaria dell’azienda di trasporto pubblico locale Amaco S.P.A. di Cosenza – si legge in una nota del Segretario Generale Cgil Cosenza – per la quale, ancora a tutt’oggi, siamo costretti ad assistere attraverso i mezzi di comunicazione, a un rimpallo di responsabilità tra l’amministrazione comunale e l’azienda, ma, in pratica le conseguenze si sono scaricate esclusivamente sul mondo del lavoro con la collocazione in cassa integrazione degli stessi, la soppressione della contrattazione aziendale che ha causato una riduzione del salario, oltre alla riduzione dei servizi di trasporto per i cittadini Cosentini nella misura di almeno il 30% durante l’intero arco della settimana, che durante il fine settimana va ben oltre tali percentuali, infatti il sabato pomeriggio e la domenica, viene del tutto annullato il servizio pubblico in alcune aree della città e del suo hinterland – si legge nel comunicato -.

Tutto ciò, si verifica nel momento in cui, gli effetti negativi economici già determinati della pandemia, si vanno a sommare all’attuale fase di crisi Geo-politica che sta vivendo il nostro Paese, che sta causando un minore potere d’acquisto dei lavoratori e delle proprie famiglie e, una maggiore richiesta di servizi di trasporto collettivo a seguito dello sproporzionato aumento delle materie prime, costi energetici e carburanti. Allora pensiamo, – continua la nota – che ci sia la necessità urgente che l’azienda e il Comune di Cosenza, facciano chiarezza rispetto alla prospettiva di sostenibilità dell’Amaco, al fine di garantire i servizi per la cittadinanza e soprattutto i diritti dei lavoratori e i loro livelli occupazionali oggi seriamente messi in discussione. Siamo convinti che su tale situazione, necessiti anche l’interlocuzione e il coinvolgimento della regione Calabria e del consorzio Cometra soggetti, il primo, ente concedente dei servizi di TPL in Calabria e il secondo, il Consorzio Cometra esercente attraverso la sua consociata Amaco dei servizi di trasporto nella città di Cosenza con regolare contratto di servizio pubblico; tale interlocuzione, a nostro parere, potrebbe produrre anche soluzioni alternative all’attuale sistema trasportistico Cosentino e non solo, con l’individuazione di una società o una azienda di bacino, che nelle more delle gare ad evidenza pubblica, possa efficientare il trasporto pubblico locare, in un area più ampia della città di Cosenza coerente al bacino già individuate dalla regione Calabria;

Tale soluzione sempre a nostro parere, determinerebbe, una volta e per tutte, una economia di scala, il superamento delle tariffe differenziate attraverso la loro integrazione, il superamento dell’attuale rottura di carico, un servizio che recuperi l’attuale squilibrio territoriale, in altre parole, una razionalizzazione e un efficientamento dei servizi nella nostra provincia, ma anche, una soluzione strutturale dei diritti e dei livelli occupazionali.

In ragione di quanto sopra esplicitato – continua il comunicato – , visto lo stato di agitazione e l’assemblea permanente del personale dell’Amaco, al fine di ricercare urgenti soluzioni condivise di cui le scriventi non faranno mancare il loro contributo unitamente alle altre OO.SS. sollecitiamo ancora una volta, l’attivazione urgente del tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati e richiamarti in indirizzo”.