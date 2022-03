Il gruppo interparlamentare sull’Intelligenza artificiale fa tappa a Cosenza

MENDICINO (CS) – “Con enorme soddisfazione annunciamo il rilancio di un importante servizio, l’assistenza domiciliare, a favore di due categorie di cittadini che ci stanno particolarmente a cuore: gli over 65 non autosufficienti e le persone con disabilità”. Ad annunciarlo in una nota il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo, e l’assessore al welfare, Margherita Ricci.

“Tutti gli anziani ultrasessantacinquenni, infatti, che si trovano in condizioni di autonomia personale e sociale ridotta o compromessa per situazioni legate all’età e/o ad eventuali patologie potranno a breve godere di un significativo aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, di prestazioni di sostegno per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di anziani, di aiuto per l’igiene e la cura della persona, per la pulizia della casa, nello svolgimento di pratiche dettate da esigenze quotidiane (prescrizione farmaci, spesa, etc.).

Inoltre, i cittadini con disabilità di qualsiasi età potranno usufruire, da parte del Comune di Mendicino, di assistenza domiciliare, prestazioni per il sostegno socio-relazionale e anche voucher per la frequenza presso i centri diurni. Ciò, ovviamente, essendo in possesso di una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3, e di determinate condizioni socio-economiche del richiedente e della famiglia del disabile. Le domande per entrambi i servizi – conclude la nota – devono pervenire presso il Settore Welfare del Comune di Mendicino dalle ore 9 alle ore 12 da lunedì a venerdì. Esprimendo la nostra felicità per essere riusciti a offrire alla nostra cittadinanza servizi così importanti specie per le fasce più svantaggiate della popolazione, invitiamo tutti i cittadini in possesso dei requisiti citati a beneficiare di queste importanti opportunità”.