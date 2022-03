Cosenza, droga e presunti pusher nel centro storico. Cinque condanne e tre assoluzioni

COSENZA – Promessa mantenuta quella del cantautore cosentino Dario Brunori in arte Brunori Sas che stamattina è entrano nel reparto di Neonatologia dell’Annunziata di Cosenza con le note di Cip, la fortunatissima cover che l’artista, dopo la nascita della figlia Fiammetta, ha voluto rivisitare in versione “ninna nanna”. Il ricavato di “Baby Cip” è stato interamente devoluto al reparto di Neonatologia, diretto dal dottor Gianfranco Scarpelli, per l’acquisto di nuove attrezzature. Il cantante non è la prima volta che varca il reparto dei piccoli umani, “in passato, fortunatamente non con Fiammetta – dice Brunori – ho avuto delle esperienze di persone strette in questi corridoi. Mi sento particolarmente legato al reparto e il mio pensiero è andato subito a Cosenza e a queste corsie”.

In una stanza gremite di giornalisti, infermieri e medici il cantautore racconta della sua vita neo papà descrivendolo come un periodo di piena assuefazione per l’immenso amore che ha ricevuto con la nascita della piccola Fiammetta. “Ho approcciato due avventure, in questi ultimi due anni – racconta ai presenti Brunori – che definirei incredibili per tutti. Ognuno ha reagito a questa “sensazione della fine” a modo suo. Per quanto mi riguarda ho fatto due grandi scelte: quella con Simona (compagna del cantante) di avere Fiammetta che è rivoluzione e gioia insieme e l’altra, con alcuni amici di vecchia data, con i quali ci siamo lanciati in una vita contadina entrando in un’idea agricola. Il disco Cip, padre di Baby Cip – spiega l’artista – inconsapevolmente è dedicato, oltre che a mia figlia, al mio fanciullino interiore. Pensandoci a fondo credo che da sempre nelle mie canzoni, riascoltandole a distanza di anni e da padre, io abbia sempre parlato ad un figlio astratto”.

Ad accogliere Brunori è stato “il suo più grande fan” il dottor Gianfranco Scarpelli primario del reparto di Neonatologia dell’Annunziata di Cosenza. “Questi momenti e questi gesti danno lo stimolo per fare sempre di più – commenta Scarpelli -. La somma donata sarà usata per migliorare l’accoglienza dei genitori e l’efficienza del nostro reparto anche dal punto di vista dell’informatizzazione. L’idea è quella di creare un ambiente per accogliere le mamma che vengono all’Annunziata a donare il latte. Noi abbiamo l’unica banca del latte materno a livello regionale che ci permette – conclude il primario – di aiutare i neonati più gravi e prematuri, ‘salvandoci’ da situazioni critiche”.

Baby Cip, è uscito in vinile e in digitale. La nuova versione spiega Brunori, riedita “per i piccoli pettirossi implumi” gli undici brani originali del precedente Cip uscito nel 2020, in “ninne nanne strumentali e risuonate dai grandi maestri musici della Sas band: Mirko Onofrio, Stefano Amato, Dario Della Rossa e Massimo Palermo con strumenti giocattoli e tanta dolcezza”. La cover, illustrazioni grafiche di Robert Figlia e Luciano Marchetti, suggella il successo discografico registrato dall’album originale nel 2020, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti e che è stato certificato Disco d’Oro.