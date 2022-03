Rende, Italia dei Valori: “Comune devolva l’aumento delle indennità al Welfare”

COSENZA – Dopo la truffa dello specchietto che spesso, arriva anche quella della finta lite tra fidanzati che ha l’obiettivo di derubare chi corre in soccorso della donna. E’ quanto segnalato alla nostra redazione da alcuni cittadini: “due o più persone, mettono in scena delle finte risse, litigi per strada, per attirare l’attenzione dei passanti e poi rubare loro borsa, portafogli o altri oggetti.

Si tratta di liti tra fidanzati che in realtà sono solo messinscene per attirare l’attenzione. Il modus operandi sarebbe il seguente: lei in preda ad una furiosa lite con il partner per strada chiede aiuto, qualcuno si avvicina per darle una mano e poi nel parapiglia, i due tentano di derubare il malcapitato che corre in soccorso.

Nei giorni scorsi un episodio simile sarebbe accaduto nella centralissima piazza Bilotti. La scena era di un uomo una donna, presunti fidanzati, che hanno iniziato a litigare richiamando l’attenzione dei passanti. Quando però alcune persone presenti hanno detto di aver chiamato la Polizia si sono dileguati. Un’altra azione ‘sospetta‘ è quella di spingere persone verso le auto in transito per strada, per tentare poi di estorcere denaro agli automobilisti accusandoli di averle investite. Per questo è necessario tenere gli occhi ben aperti e chiamare eventualmente in casi sospetti le forze dell’ordine.