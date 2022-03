COSENZA – La tradizionale fiera di San Giuseppe, edizione 2022, rinviata di circa un mese rispetto ai tradizionali giorni di marzo per consentire la fine dello stato d’emergenza, ma anche per avere le massime condizioni di sicurezza, si terrà regolarmente a fine aprile. Sono destituite di ogni fondamento le notizie circolate nelle ultime ore di un annullamento della fiera in città e del suo spostamento a Rende. A confermalo ai microfoni di QuiCosenza.it il sindaco di Cosenza Franz Caruso “è una notizia priva di fondamento – spiega il Sindaco – perché stiamo lavorando, come avevamo concordato tempo fa con gli espositori, per il suo regolare svolgimento dal 20 al 25 aprile. Abbiamo già individuato la zona. Speravamo di poterla a fare nel centro storico di Cosenza, li dove la fiera era nata, ma per problemi di sicurezza abbiamo ritenuto opportuno spostare la location”.

“Si svolgerà all’inizio di Viale Mancini”

“Abbiamo individuato il nuovo sito che è all’inizio di Viale Mancini e di tutta l’area che si estende su quella zona. Non ci sono al momento problemi che ci dicono che la fiera non si svolgerà. Era solo un problema di individuazione del sito in cui svolgere l’evento in massima sicurezza. Ci sono anche tutti i presupposti per avere l’autorizzazione della commissione provinciale di sicurezza e vigilanza e, quindi, – conclude Caruso – credo non ci saranno problemi nel realizzarla”.