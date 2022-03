Nominato il nuovo direttivo del partito di Forza Italia a Mendicino

MENDICINO (CS) – Il commissario cittadino di Forza Italia a Mendicino, Giorgio Catapano, ha nominato il nuovo direttivo. Al suo fianco come vice coordinatore ci sarà Serafino Greco e completeranno la squadra Eleonora Aramini, Pierluigi Rio, Claudio Carbone, Amelia De Vuono, Irene Carbone, Francesca Cardillo e Davide Celestino. Il direttivo, così composto, vede la presenza di uomini, donne, professionisti e giovani interessati alla politica. Si dichiara soddisfatto del lavoro fin qui fatto Giorgio Catapano che aggiunge: “Ritengo che il nuovo direttivo, così per come composto, sia una bella squadra e sono felice di avere al mio fianco un gruppo che da subito ha dimostrato di volersi impegnare nella crescita del nostro partito e con il quale vi è una condivisione di idee ed obiettivi “.

” In un momento così positivo per Forza Italia in Calabria – continua Catapano – non ultimo con l’elezione a Presidente della Provincia di Rosaria Succurro, a cui vanno i miei auguri personali e di tutto il nostro direttivo, ritengo che sia opportuno portare anche a Mendicino il partito ai massimi livelli e contribuire, tutti insieme, allo sviluppo ed alla crescita del nostro territorio. Ci metteremo da subito al lavoro proponendo idee e progetti per la comunità mendicinese, facendoci anche da portavoce con l’amministrazione comunale, con la quale si avrà di sicuro un dialogo costante e propositivo.

Inoltre a breve verrà inaugurata la nuova sede del partito che si spera possa diventare luogo di incontro per i tanti che si riconoscono negli ideali di Forza Italia e possa essere un laboratorio di idee e progetti per la città di Mendicino. Democrazia, libertà e partecipazione saranno i valori chiave che il partito intende promuovere”.

Giorgio Catapano, inoltre, ha speso parole di gratitudine per il Presidente della Regione Calabria, l’ on. Roberto Occhiuto e per i coordinatori regionali e provinciali del partito.

“Ci tengo particolarmente a ringraziare il Presidente della Regione Calabria, l’ on. Roberto Occhiuto per quanto fin dal primo istante del suo insediamento ha fatto e, sono certo che continuerà a fare, per la nostra regione e per noi calabresi – ha affermato – Il Presidente Occhiuto, da sempre uomo di partito ed iscritto a Forza Italia, conosce bene l’importanza dei ruoli che rivestono i partiti nei territori e sono certo che ci è vicino. Inoltre un ringraziamento voglio farlo al coordinatore regionale di Forza Italia, l’ on. Giuseppe Mangialavori ed ai coordinatori provinciali, gli onorevoli Gianluca Gallo e Pierluigi Caputo, per la stima e la fiducia che hanno inteso accordarmi, fin da subito. Sono certo che, insieme anche a tutti loro, riusciremo a far crescere a Mendicino il nostro partito, puntando sempre sul dialogo e sul confronto costruttivo, affinché si possa ridare spazio alla vera politica attiva”.