Cosenza, vertenza Adiss “ridurre il monte ore per salvaguardare i lavoratori”

COSENZA – Tavolo operativo ieri mattina a Palazzo dei Bruzi presieduto dal sindaco, Franz Caruso, tra una delegazione di lavoratori della cooperativa Adiss, quest’ultima rappresentata all’incontro dall’avv. Aldo Longo, i sindacalisti Angelo Scarcello per la Fisascat Cisl, Teodora Gagliardi della CGIL, Antonio Lento della SNALV, la funzionaria del settore welfare del Comune, Sofia Vetere e l’assessore alle politiche sociali Veronica Buffone.

I lavori sono stati aperti dal primo cittadino di Cosenza che ha prioritariamente tenuto a sottolineare la volontà dell’amministrazione comunale a fare quanto è nelle possibilità dell’Ente per salvaguardare tutti i posti di lavoro, ma anche per continuare a garantire il servizio di cui a breve usufruiranno anche i tanti bambini ucraini che Cosenza sta accogliendo.

“Stamani – ha affermato Franz Caruso – grazie anche alla presenza del rappresentante della cooperativa e di tutte le parti protagoniste della vicenda dobbiamo ricercare insieme soluzioni che possano, anche in via transitoria però immediata, dare una risposta al problema che si è venuto a creare in ordine a questi servizi ed alla ditta li garantisce. E’ una situazione che sta molto a cuore all’Amministrazione ed al sottoscritto perché, per come ho sempre detto, vorrei che nella mia città non si perdesse un solo posto di lavoro. In questa situazione invece sono a rischio 17 posti di lavoro e ciò mi preoccupa moltissimo, anche per la generale condizione di crisi che viviamo”.

La soluzione prospettata dal sindaco Caruso, adeguata a tamponare ed a superare le difficoltà odierne è quella di diminuire l’orario di lavoro dei dipendenti per il periodo necessario a far sì che il Comune possa sbloccare risorse finanziarie con l’approvazione di importanti documenti contabili, primo fra tutti il Bilancio consolidato 2020, e accedere a nuove risorse economiche partecipando ai bandi del PNRR. “Non solo – ha affermato in merito il Sindaco – attendiamo risposte anche dalla Regione Calabria cui abbiamo chiesto un contributo per poter abbassare le tariffe che al momento non possiamo operare per problemi legislativi legati al dissesto”.

Il pressante appello del sindaco Caruso è stato, dunque, indirizzato al sacrificio ed alla solidarietà di tutte le parti in causa affinché, in attesa della risposta da parte della Regione Calabria, si possano trovare le soluzioni più adeguate che tutelino i lavoratori, mantenendo una condizione di “continuità lavorativa”. A tal fine un altro spiraglio prospettato è quello relativo alla riscossione dei tributi.

“Noi abbiamo avviato una politica che è diversa dal passato – ha proseguito in merito il Sindaco-. La nostra attività è tutta incentrata sulla riorganizzazione del servizio di riscossione dei tributi, in cui la realtà certificata vede una percentuale di contribuzione pari al 21,6%, che non può certo reggere i servizi di un Comune come quello di Cosenza. Stiamo lavorando, pertanto, affinché tutti paghino i tributi dovuti al fine di usufruire delle disponibilità necessarie a fronteggiare le esigenze della comunità, e soprattutto del welfare che, per come ho sempre detto, per me ha una funzione principale, essenziale, sostanziale”.

Dopo un lungo dibattito, la proposta del Sindaco di riduzione del monte ore dei lavoratori, infine, è apparsa l’unica percorribile rispetto ad ogni altra procedura avanzata, attesi i vincoli normativi in capo alla Pubblica Amministrazione ed in particolare alla condizione di dissesto dell’Ente. Su di essa, pertanto, ora dovranno confrontarsi gli stessi lavoratori per addivenire ad una decisione condivisa.