Iss: in Calabria incidenza a 1.118 casi, ma l’Rt scende a 0.85. Lieve frenata dei contagi

COSENZA – Amara beffa per gli automobilisti che nelle ultime 24 ore hanno visto nuovamente salire i prezzi alla pompa di carburante. Dopo soli 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto governativo che ha applicato, per un mese, lo sconto di 30,5 centesimi sulle accise e che aveva portato i prezzi a scendere sotto i due euro (circa 1,77 euro per il diesel e 1,79 per la benzina), il costo dei carburanti in alcuni distributori è nuovamente salito con un aumento di circa sei centesimi al litro nelle ultime 24 ore. In pratica, spiega Staffetta Quotidiana, sulla scia di nuovi fortissimi rialzi delle quotazioni petrolifere internazionali, i prezzi consigliati sono lievitati “mangiandosi” circa un quinto dello sconto sull’accisa. Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono salite ieri di circa tre e sei centesimi al litro, tornando poco sotto il record storico dello scorso 8 marzo, ma Eni ha aumentato di sei centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Va anche evidenziato che, al momento, il rialzo deciso ieri da Eni sui prezzi raccomandati sembra rimasto isolato. Con le quotazioni internazionali in temporanea quiete, stamani non si registrano nuovi aumenti dei listini da parte delle altre compagnie dopo la risalita di ieri. Ma sarà una tregua temporanea?

Dall’elaborazione degli ultimi dati disponibili, aggiornati alle 8 di ieri mattina, viene evidenziato che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è di a 1,831 euro/litro con i diversi marchi compresi tra 1,799 e 1,857 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self è di1,812 euro/litro con le compagnie posizionate tra 1,789 e 1,837 euro/litro. Il Gpl servito si attesta a 0,856 euro/litro (-34, compagnie 0,853, pompe bianche 0,859), metano servito a 2,249 euro/kg (+25, compagnie 2,316, pompe bianche 2,187), Gnl 2,119 euro/kg (+30, compagnie 2,153 euro/kg, pompe bianche 2,087 euro/kg).