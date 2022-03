COSENZA – Cosenza e provincia continuano a fare i conti con un’elevata circolazione del covid e un incidenza che continua a rimanere sopra i mille casi ogni 100mila abitanti. Dopo il lieve calo di domenica e lunedì i, dovuto ad un minor numero di tamponi, i dati di oggi fanno registrare un nuovo balzo dei nuovi positivi, con ben 1.237 contagi nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero dei ricoveri, con 10 ingressi in area medica tra l’Annunziata e gli spoke della provincia. E torna a salire anche il numero delle vittime: 4 decessi sui 9 in totale registrati un tutta la Calabria arrivano dalla provincia di Cosenza.

Sono +3.994 i nuovi contagi registrati in tutta la regione dal dipartimento salute (ieri erano stati+2.134) e così suddivisi : Cosenza +1.248 contagi (compresi 11 persone residenti fuori regione), Catanzaro +754, Crotone +536, Vibo Valentia +459 Reggio Calabria +997. Sono stati +13.752 i test processati nelle ultime 24 ore tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +8.696). Questo porta ad un nuovo rialzo del tasso di positività che arriva a sfiorare addirittura il 30% (29,04%). Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 270.331 casi totali da inizio pandemia. Continua a crescere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 66.165 con un aumento di +1.597 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 201.932 con un aumento di 2.388 persone nelle ultime 24 ore. Nuovo pesane bilancio delle vittime che tornano a salire: sono 9 i decessi accertati: quattro a Cosenza, quattro a Reggio Calabria e uno a Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.234.

Sale ancora il numero dei posti letto occupati nelle aree mediche che oramai hanno superato il 34% del totale (dieci nuovi ingresso e cinque dimissioni). Aumenta di un’unità il dato nelle unità nelle unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 390 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 377 si trovano nei reparti di malattie infettive (+5) e 13 in terapia intensiva (+1). Infine sono 65.775 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 1.591 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5.948 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.879 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29117 (28.872 guariti, 245 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 26.358 (130 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26.227 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.711 (36.758 guariti, 953 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 4.779 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.751 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.047 (22.853 guariti, 194 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.530 (134 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13.390 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96.424 (95.752 guariti, 672 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.166 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.246 (16.088 guariti, 158 deceduti)