Benzina, ecco lo “sconto” di 30,5 centesimi in alcuni distributori. Ma in altri ancora no

COSENZA – Poco dopo le 13 in alcuni distributori di Rende, Cosenza, Montalto e della provincia, a dire la verità ancora pochi, il prezzo della benzina e del diesel è tornato sotto i due euro a litro, dopo che è stato applicato dalle compagnie lo sconto sulle accise, che durerà poco più di un mese. Come detto la situazione è diversa anche a pochi chilometri di distanza come mostra la foto di due distributori di benzina situati nel comune di Rende. Nel primo il prezzo è con la riduzione delle accise, nel secondo che dista circa 3 chilometri, ancora nessuna variazione. Nei distributori che hanno applicato già lo sconto si stanno registrando file di auto in coda.

Ricordiamo che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale poco prima della mezzanotte e vale 25 centesimi, a cui aggiungere l’Iva al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta dunque a 30,5 centesimi di euro. Per il Gpl le accise diminuiscono invece di 8,5 centesimi, come previsto nel decreto ministeriale che, sommato all’Iva, si arriva ad una diminuzione di 10,37 centesimi. Entro domani il prezzo scenderà in tutti i distributori di benzina.