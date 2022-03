COSENZA – La riapertura di via Roma e una città che si divide. Nasce da qui il dissenso a Cosenza contro lo smantellamento di piazza Rodotà, antistante le due scuole, tra favorevoli e contrari ad una strada, da anni al centro di polemiche. Monta la protesta, nel giorno in cui vengono avviati i cantieri per la demolizione della piazza, e compaiono dei cartelli davanti la scuola “Plastina-Pizzuti” contro il sindaco Franz Caruso, alcuni dei quali riportano scritte offensive. Opera di studenti o di genitori? I toni si inaspriscono quando il primo cittadino chiede la sospensione del preside Massimo Ciglio.

Per Franz Caruso il dirigente Ciglio non si sarebbe attenuto al ruolo che gli spetta, ovvero quello di educatore. “Avrebbe dovuto vigilare e non permettere l’allestimento di quei cartelli riportanti scritte offensive. E se al mio posto ci fosse stato una donna, un gay o un disabile? La scuola deve educare al rispetto degli altri, delle diversità”, chiosa Caruso.

E se quelle scritte fossero state rivolte al preside Ciglio? “Mi sarei fatto una grossa risata – risponde ai nostri microfoni il dirigente – discostandosi dalle frasi ingiuriose affisse al cantiere ma ribadendo: “Voglio che i miei allievi coltivino lo spirito critico, della ribellione. Dovranno crescere come cittadini consapevoli del luogo in cui vivono, in grado di ragionare con la propria testa ed assumere scelte all’interno della propria comunità”.