RENDE (CS) – Dovevano esibirsi lo scorso 8 febbraio, ma lo spettacolo è stato rimandato; gli spettatori di Rende, quindi, hanno dovuto attendere fino al 19 marzo, ma la performance non ha deluso le attese. Grande successo per Comincium, lo spettacolo di “Ale e Franz” andato in scena sul palco del Garden di Rende nell’ambito della rassegna “Rende Teatro Festival”.

Nello spettacolo, che i due comici stanno portando nei più importanti teatri italiani, si incrocia la voglia di incontrare il pubblico dopo il periodo di stop ed il desiderio di divertirsi e far divertire gli spettatori. A farla da padrona è, ovviamente, la satira, ma non mancano riferimenti all’attualità, dal secco no alla guerra in Ucraina fino ad arrivare a tematiche ambientali, passando per il “politicamente corretto”, temi trattati sempre con il loro inimitabile stile che ha divertito la platea rendese.