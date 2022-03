Montalto Uffugo, paura per l’incendio scoppiato in una villetta

COSENZA – La provincia di Cosenza continua a fare i conti con l’aumento dei contagi che imperversano soprattutto nell’area urbana e nella città di Corigliano-Rossano. Da due giorni si viaggia ad una media di mille nuovi contagi al giorno ed anche all’Annunziata di Cosenza e nei reparto covid degli hotspot, si registrano numeri in aumento con 8 nuovi ricoveri. In generale il bollettino di oggi di tutta la Calabria mostra una flessione di circa mille contagi rispetto al dato di ieri, ma a fronte di un minor numero di tamponi: circa 2.500 tamponi processati in meno nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati +13.301 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati ben +15.222). Lieve discesa del tasso di positività che si attesta al 22,43%. La Calabria deve fare i conti con un’incidenza superiore ai mille casi ogni 100mila abitanti. Nuovo incremento di posti letto occupati in area medica, dove i numeri sono con il segno più da oramai una settimana e il tasso di occupazione supera il 31%.

Sono +2.984 i nuovi contagi registrati in tutta la regione dal dipartimento salute e così suddivisi: Cosenza +1.124 contagi (8 sono residenti fuori regione), Catanzaro +495, Crotone +334, Vibo Valentia +258, Reggio Calabria +1771, altra Regione o Stati esteri +10. Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 259.086 casi totali da inizio pandemia. Superati i 60mila casi attivi: le persone attualmente positive sono in totale 60.514, con un aumento di 1.766 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 196.356 con un aumento di 1.210 persone nelle ultime 24 ore. In lieve calo il numero delle vittime che sono 8 (sieri erano 12): tre a Cosenza, tre a Reggio Calabria e due a Catanzaro. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.216.

Non si arresta il numero dei ricoveri nelle aree mediche (tredici nuovi ingressi e nessuna dimissione) mentre sale di un’unità nelle unità nelle terapie intensive (due ingressi e in posto letto liberato). Sono complessivamente 374 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 359 si trovano nei reparti di malattie infettive (+12) e 15 in terapia intensiva (+1). Infine sono 60.140 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 1.753 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5.152 (67 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.079 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.212 (27.968 guariti, 244 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 23.187 (119 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23.067 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.260 (36.314 guariti, 946 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 4.405 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.378 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.164 (21.972 guariti, 192 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.821 (128 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.685 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93630 (92966 guariti, 664 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14.602 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.586 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15688 (15530 guariti, 158 deceduti).